وطن النهار

قضت محكمة الاحداث أمس بحبس حدث «كويتي» لمدة 3 سنوات في سجن الاحداث و ذلك على خلفية اتهامه بدهس 8 أشخاص على طريق كبد السريع ما تسبب بوفاتهم و جرح اخرين. و تعود تفاصيل القضية في شهر رمضان الماضي عندما وقع حادث تصادم على طريق كبد السريع و نتج عنه وفاة 8 مواطنين، و قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أن فرق الإطفاء تعاملت مع حادث مروري على طريق كبد وان الوفيات نتجت عن اصطدام مركبة مواطن بعدد من المتجمهرين حول حادث مروري سابق في المكان، و قد تلقت غرفة العمليات بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين أربع مركبات ما تسبب في انحشار الأشخاص داخل المركبات وعلى الفور توجهت فرقة إطفاء مركز كبد إلى الحادث وعند الوصول شرع رجال الإطفاء باخراج الأشخاص المحشورين وتبين وفاة ثمانية أشخاص واصابة شخص وتم تسليمه إلى الطوارئ الطبية وتسليم المتوفين إلى الأدلة الجنائية.

