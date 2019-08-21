وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي برفض دعوى «مطلقة» لاستخراج وثيقة تملك عقار والقضاء مجدداً بالزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومدير عام بنك الائتمان الكويتي ووكيل وزارة العدل باستخراج وثيقة تملك عقار لـ مطلقة باسمها وباسم طليقها بالرغم من الامتناع الاخير عن ذلك. وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما أقامت المدعية دعواها عبر المحامي جراح هادي العنزي الذي طالب باحقية موكلته في اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية لاستخراج وثيقة تملك العقار باسمها وباسم طليقها دون الرجوع اليه وذلك في مواجهة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومدير عام بنك الائتمان الكويتي ووكيل وزارة العدل. وقال العنزي أن موكلته زوجة المدعي عليه الاول ورزقت منه بأولادهما المحضونين لديها بموجب حكمين محكمة الاسرة وقد تخصص لهم العقار بموجب شهادة صادرة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولم يتم استخراج وثيقة تملك العقار بسبب امتناع «الزوج» رغم محاولاتها الودية فاقامت الدعوى. وأخيرا طالب العنزي بالغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجدداً بالطلبات سالفة الذكر.

