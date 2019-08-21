وطن النهار

أيدت محكمة الاستئناف حكم اول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن متعاط مؤثرات عقلية بعد ضبطه نائماً بمركبته بشارع البلاجات وحاول مقاومة رجال الامن.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهم انه حاز مواد مؤثرة عقليا «الامفيتامين» و«الميثامفيتمين» وكان ذلك بقصد التعاطي، كما انه قاوم بالقوة والعنف رجال الشرطة اثناء تأديهم وظيفتهم وبسببهم بان قام بدفعهم بيديه اثناء قيامهم بضبطه للحيلولة دون ذلك، كما قام المتهم بقيادة مركبة تحت تأثير مادة مؤثرة عقلياً «الامفيتامين».

وتتلخص الواقعة فيما قرره ضابط الواقعة أنه اثناء وجوده على رأس عمله ويقوم بجوله أمنية في منطقة البلاجات، شاهد مركبة متوقفة بالموقف المخصص للحافلات، فتوقف بالقرب منها، ونزل للاستعلام عنها، فتبين ان المتهم بداخلها نائماً فطرق النافذة لايقاظه حتى استيقظ ثم نزل من مركبته وكان بحالة غير طبيعية، فطلب منه اثباته، فقام المتهم بإدخال نصف جسمه داخل المركبة لاحضار الاثبات، فشاهده يقوم بتمزيق كيس من النايلون الشفاف يحتوي على مادة عشبية يشتبه بها، فأمسك المتهم لمنعه من ذلك، واخراجه من المركبة، واخذ ما بيده فأبدى المتهم مقاومة شديدة لكن تمت السيطرة عليه، ثم فتشه احترازيا فعثر بجيب بنطاله وفي المركبة على المضبوطات.

وحضرت دفاع المتهم المحامية عصمت الخربوطلي ودفعت ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش الواقع على المتهم وما تلاهما من اجراءات لعدم توافر مبرراتها.

وطالبت الخربوطلي ببراءة موكلها مما اسند اليه واحتياطياً بالتقرير بالامتناع بالنطق بالعقاب.

