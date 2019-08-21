وطن النهار

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، عن بدء التشغيل الفعلي التجريبي لمجموعة حديثة من الخدمات الجمركية الخاصة بشؤون المخلصين، مشيراً إلى ان تلك الخدمات الإلكترونية بمثابة منصة إلكترونية متخصصة بكل ما يقدم من خدمات إدارية لقطاع الشؤون الجمركية وبما يمكن المخلصين من إدارة جميع معاملتهم الإدارية عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للجمارك في ثوانٍ معدودة.

وأوضح المستشار الجلاوي ان التدشين الرسمي سيتزامن مع صدور التعليمات الجمركية لافتاً إلى ان المنصة ستقوم على تقديم كل الخدمات الخاصة بمكاتب التخليص والعاملين بها من فئات التخليص المختلفة سواء المخلص العام والمخلص الخاص والمندوب من حيث الاختبارات وإصدار الرخص وتجديدها والحصول على الشهادات اللازمة وتسجيلها وإصدار الوثائق والمستندات الدالة عليها.

وأكد المستشار جمال الجلاوي، أن الخدمات الإلكترونية المستحدثة تأتي في إطار استراتيجية الإدارة العامة للجمارك للتحول الرقمي في تقديم خدماتها وبذل قصارى جهدها لتوفير كل ما تحتاجه العمليات الجمركية من إمكانات وخدمات لشركاء العمل ولتهيئة بيئة العمل الجمركية بشكل يخدم الاقتصاد الكويتي ويدعم تحقيق التنمية في ظل تنامي الاعتماد على التقنيات الرقمية، كما انها تأتي ايضا في سياق التغيير في نماذج العمل بفكر إبداعي والعمل بمنهجيات احترافية ومرنة لتشجيع الكوادر الوطنية ولتطوير مهاراتهم في تنفيذ المهام الإدارية اعتمادا على التكنولوجيا الجديدة.

وأشاد الجلاوي بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل إدارة المشروع والشؤون الجمركية قسم المخلصين والشركة المستثمرة نحو البدء التجريبي للخدمات الحديثة، كما شكر المستشار الجلاوي إدارة المشروع علي جهودها المستمرة وتطوير آليات العمل التكنولوجية بالتعاون مع الإدارات والمكاتب الجمركية.

