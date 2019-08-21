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وطن النهار

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براءة حدثين من الاعتداء على وافد


قضت محكمة الجنايات ببراءة حدثين من تهمة الاعتداء بالضرب بالايدي وبسلاح ابيض على وافد وسرقة مركبته ومحاولة بيعها في سكراب . 
وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين انهما سرقا المبلغ النقدي والمنقولات المملوكة للمجني عليه عن طريق العنف الواقع عليه بان ضرباه بسكين وبالايدي محدثين به الاصابات الواردة بالتقرير الطبي، كما انهما اتلفا عمدا بقصد الاساءة المركبة المملوكة للشركة التي يعمل بها المجني عليه. 
وتتلخص الواقعة فيما قرره المجني عليه انه يعمل مندوباً وفي يوم الواقعة واثناء قيادته للسيارة استوقفه المتهمان بحجة توصيلهما ولرفضه ذلك بادر المتهم الاول بضربه وفتح باب السيارة واستولى على محفظته.


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