مرصد النهار

يجتهد المعنيون بالوضع البيئي في جون الكويت للمحافظة على هذا المعلم البيئي الكويتي وحمايته من الأضرار وصولا إلى استعادته عافيته تماما وعودة خصائصه البيئية الفريدة إليه.

وإثر تردي الوضع البيئي في الجون خلال الفترة الماضية برز حرص الدولة بالحفاظ على التنوع الاحيائي والمخزون الاستراتيجي للأسماك وباتت ممارسة أي نشاط ضار ببيئته من الأمور المحظورة وفقا لقانون حماية البيئة الجديد.

وفي إطار الجهود المبذولة لحماية الجون، يتمنى الخبراء البيئيون بأن يسهم إغلاق الجون قبل خمس سنوات في ان يسترد الجون عافيته إثر تعرضه لاستنزاف حاد في موارده بالآونة الأخيرة.

وتعمل الهيئة العامة للبيئة على رفع الضرر عن الجون وتباشر في إنجاز المشاريع الجادة لتأهيل تلك المنطقة ومساعدتها على النمو والازدهار لأنها الجهة الأولى المسؤولة عن البيئة في البلاد للمحافظة على البيئة البحرية وحماية مكوناتها كافة.

وتشارك العديد من الجهات والفرق التطوعية بقيادة الهيئة كل حسب إمكاناته واختصاصه في حماية الجون من تلك المرحلة التي وصل إليها من استنزاف والتي استوجبت إشراك الجهات الحكومية المختصة والمعنية في هذه العملية أبرزها بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وخفر السواحل والثروة السمكية ومؤسسة الموانئ الكويتية.

ويرى الخبراء البيئيون ان اغلاق الجون حقق نتائج إيجابية فهناك تعاف ملحوظ في المنطقة وسيستمر الإغلاق إلى حين التأكد من استرداده عافيته تماما، مبينين أن وضع الأسماك في الجون حسب آخر الزيارات ودراسات هيئة البيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أصبح أفضل بكثير وهناك زيادة في الكميات والأحجام.

ولفتوا إلى أن الجون أكبر حاضنة للأسماك في العالم ويستحق هذه العناية والحرص، مشيرا إلى أن أكثر جهتين تساعدان هيئة البيئة في الحفاظ على تلك المنطقة وحمايتها من الملوثات الصادرة عن خطوط الصرف الصحي هما وزارة الأشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حيث تباشر الأولى منع عمليات الصرف فيه أولا فأولاً والأخرى أصدرت قرارا بإيقاف الصيد بـ القراقير في الجون وبمراكب الجر الخلفي ما ساعد المنطقة أكثر على التعافي.

وأشاروا إلى إصدار الهيئة أخيرا قرارا بشأن تشكيل لجنة تختص بجون الكويت وكيفية حمايته والتعامل معه مكونة من 15 عضوا من مختلف جهات الدولة منها الداخلية والأشغال ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وغيرها لمناقشة مواد مهمة كالتقليل من مياه الصرف الصحي الداخلة إلى الجون وإخراج (الحداقة) من (نقعة الشملان) وكيفية استغلال جسر جابر ووضع مراصد لرصد الساحل والمياه وكمية الملوثات الموجودة فيه.

وكانت هيئة البيئة بموجب قانون حماية البيئة الجديد وخصوصا الفصل الثالث ومواده (108 و109 و110) قامت بإغلاق الجون باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة وهي لم تتخذ هذا القرار إلا للضرورة القصوى وبعد تدهور حالته.

واكدت الهيئة انه بعد منعها الصيد في الجون ازدهرت الحياة فيه وتنوعت مكوناته الحية، مشيرة إلى أهمية اللجنة التي تم تشكيلها تفعيلا للمادة (109) التي تعنى بوضع خطة وطنية بإدارة الوضع البيئي في الجون بمشاركة الجهات المعنية والعمل على استدامة المنطقة وسلامة سواحلها وجودة مياهها وتنوعها الإحيائي.

وذكرت أنه تم حظر كل المشاريع التي تقام داخل الجون أو على سواحله دون موافقة المجلس الأعلى للبيئة، حيث قدمت العديد من مؤسسات ووزارات الدولة مشاريعها وتنتظر موافقة مباشرة من المجلس بعد دراسات تفصيلية سيقيمها المجلس ضمانا لسلامة الجون.

وبينت أن الهيئة اتخذت بالفعل قرارات حاسمة بحق بعض الجهات وتعديها على الجون بحكم قانون البيئة وفي سبيلها لاتخاذ إجراءات أخرى أيضا لرفع الضرر عنه، لافتة إلى أن هيئة البيئة أقبلت أخيرا على أمر جديد من خلال المشاريع المقامة داخل المنطقة عبر سياسة التعويض البيئي كإنشاء مستعمرات خاصة للروبيان ومشاريع خاصة بالرصد المباشر في البحر عبر محطات رصد عائمة بالمياه الإقليمية الكويتية.

وأشارت الهيئة الى انها تعد الآن عملية مسح شاملة بالجون مع شركة بريطانية تشمل جودة مياه الشرب والقاع والتنوع الاحيائي والثروة السمكية لسواحله وبناء عليها ستتخذ قاعدة بيانات متكاملة، مؤكدة أن المنع مستمر حتى ترى الهيئة أن وضعه متعاف، كما أن اللجنة تدرس جيدا وضعه حتى يومنا هذا.

