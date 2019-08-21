مرصد النهار

يعاني جون الكويت من انتشار العديد من الملوثات نتيجـة تصريف بعض مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى الزيادة في الأنشطة العمرانية وإنشاء محطات توليد الطاقة والموانئ والمنشآت الصناعية، ما يعرض المخزون السمكي إلى تدهور وحالات نفوق. وينتج عن محطات التحليـة وعددها 6 محطات قرابـة 350 مليون إمبراطوري في اليوم، اذ يتم التخلص من كميات هائلـة من المياه المعادة إلى الخليج والمحملة بكميات كبيرة جداً من الكلور والاملاح والعناصر النزرة. كما أن المياه الساخنة الناتجة عن عمليات تبريد التوربينات تزيد درجات حرارة المياه فتؤثر سلباً على العمليات الكيميائيـة والبيولوجية للكائنات الحية. ويتعرض الشريط الساحلي لتعديات متنوعة، من أعمال دفن الشواطئ وبناء الحواجز الخرسانية ونقل الرمال الشاطئية. واستنزاف الثروة السمكيـة بالصيد الجائــر.

