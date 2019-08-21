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تستضيف العاصمة الصينية بكين «مؤتمر الروبوت العالمي» الذي يضم سلسلة من المعارض الخاصة بالتقنيات والمنتجات الآلية الجديدة، بما في ذلك الخدمات الطبية والمتعددة الجوانب والروبوتات الذكية القادرة على الطيران والعوم واجراء العمليات الجراحية، بالاضافة الى أربع مسابقات مع 4500 مشارك احترافي متوقع.

ووفقا لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، سيتم عرض أكثر من 700 روبوت متخصص في أكثر من 21 تطبيقاً صناعياً من الآن وحتى نهاية المؤتمر في 25 أغسطس الحالي.

كما سيتم عرض الطائرة بدون طيار «سمارت بيرد»، التي ابتكرتها شركة فيستو الألمانية، التي استوحت تصميمها من النورس، بينما تحاكي طريقة طيرانها الطيور، مع أفضل الديناميكا الهوائية وأقصى سرعة في الاعتبار، والتي تتمتع بالقدرة على الاقلاع والطيران والهبوط بسهولة

وفي الصورة من «أ ف ب» سمكة آلية تستخدم كـ«غواصة» لمراقبة التلوث ودرجة حرارة المياه بالاضافة الى تقنيات أخرى.

