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طور عدد من العلماء تقنية «واعدة للغاية» يمكن أن تساعد يوما ما المكفوفين على رؤية الضوء. وقام فريق بحث من سويسرا وايطاليا، حسب صحيفة «دايلي ميل»، البريطانية من تطوير جهاز ثوري من شأنه تحفيز منطقة الدماغ المسؤولة عن الرؤية للمساعدة في تمكين فاقدي البصر من رؤية الضوء.

ووفقا للصحيفة، فان الجهار حفز بالفعل القشرة البصرية في دماغ الحيوانات، وهي المنطقة المسؤولة عن معالجة معلومات شبكية العين في الدماغ. ونظرا لأن اختبارات الجهاز ما تزال في مراحلها الأولى، لم يتضح بعد ما اذا كان هذا التحفيز سيمكن الشخص المكفوف من الرؤية مرة أخرى، ولكنه يثبت «امكانات» التكنولوجيا التي من شأنها حل مشكلة مئات آلاف العميان يوما ما. ويتكون الجهاز من 12 قطباً كهربائياً يوصل تياراً كهربياً الى القشرة البصرية في أدمغة الأرانب.

وراقب الباحثون النشاط في هذا الجزء من الدماغ وطوروا «خوارزمية معقدة» لتفسير الاشارات البصرية، ووجدوا أن كل قطب كهربائي يؤدي الى نمط محدد وفريد من التنشيط القشري، ما يشير الى أن العصب البصري حساس لأنواع مختلفة من المعلومات. وقال البروفيسور دييغو غازي: «سنحتاج لدراسة ردود فعل المشاركين في التجارب السريرية المستقبلية من أجل ضبط أنماط التحفيز». وأضاف: «من منظور تكنولوجي بحت، يمكننا البدء في اجراء التجارب السريرية غداً، ومن شأن الجهاز المخصص للبشر أن يحتوي على 48 -60 قطباً كهربائيا، ورغم أنه لن يكون كافيا لاستعادة البصر تماما، لكنه سيمنح فاقدي البصر قدرة محدودة على الرؤية لجعل الحياة اليومية أسهل».

وأشار العلماء الى أن حوالي 39 مليون شخص في العالم مصابون بالعمى، ورغم أن معظم حالات العمى ترجع الى وجود مشكلة في شبكية العين، الا أن معظمهم غير مؤهلين لزراعة شبكية العين.

