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يفتح اختراع أميركي جديد، ما وصف بأنه سيكون «الطريق للشفاء السريع من السرطان». ونشرت وكالة «أسوشيتد برس»، اعتماد شركة «أوبترا سكان» لبراءة اختراع جديدة يمكنها أن تسرع في عمليات شفاء السرطان.

وتعمل براءة الاختراع الجديدة على سرعة الكشف عن الخلايا والأنسجة السرطانية وفصلها عن تلك المصابة بالورم.

ويعتمد الاختراع على براءة الاختراع على برمجيات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، المزودة بميزات التصوير الآلي التي تعتمد على تقنيات التعلم الآلي.

ويكون ذلك الجهاز مثاليا في مجال علم الأورام المناعي، وسرطان البروستاتا، والتصوير الخلوي.

وقال جياوتي هوانغ، رئيس المجلس الاستشاري الطبي في أوبترا سكان، ان الاختراع يعد فتحا علميا كبيرا في مجال تصوير الأنسجة والأورام، لأنه لا يكتشف الورم فقط، بل يكتشف في منطقة اصابة الورم الأنسجة غير المصابة فيها والأنسجة المصابة، بحيث تكون العمليات أكثر دقة ونجاحا.

وستمهد براءة الاختراع تلك لدخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل الماسحات الضوئية الذكية، التي يمكنها تحليل الأنسجة بصورة أكثر دقة.

