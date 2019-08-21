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أنجبت سيدة سعودية 5 توائم، اذ جرى تنويمها في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء، تحت الملاحظة لمدة أسبوع، جرى خلاله عقد عدة اجتماعات تحضيرية بين الفرق الطبية المختصة لضمان دقة سير العملية وسلامة الأم والمواليد الجدد. ووفقا لوكالة «الأنباء السعودية»، أنجبت الأم ثلاثة مواليد من الذكور ومولودتين من الاناث، بعد أسبوع حملها الثلاثين من خلال عملية ولادة قيصرية، شارك فيها فريق طبي مكون من 13 طبيباً من قسمي النساء والحضانة، و45 مختصاً من الكادر الفني.

وتتمتع الأم وأطفالها بصحة جيدة، حيث راوحت أوزان المواليد بين 1000 و1195 غراماً، وتتم متابعة حالتهم ووضعهم الصحي حالياً في قسم العناية لحديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.

