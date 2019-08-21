loader

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الوفيات


محمد بن جاسم بن علي الفيلكاوي 88 عاماً شيع، الرجال: الشهداء، ق5، ش510، م9، ت: 66277222، النساء: مشرف، ق5، ش12، م28، ت: 99056632
محمد مبارك مطلق الحبيب 70 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الدسمة، ق4، ش44، م6، ت: 99896511، النساء: سلوى، ق2، ش7، م20، ت: 99889315
ابراهيم عبدالله ابراهيم المشعان 76 عاماً شيع، الرجال: ديوان الخالد، القادسية، ق2، شارع حمد الخالد، م35، ت: 99793636، النساء: المنصورية، ق2، شارع يوسف الغنيم، ج20، م7، ت: 22527783
علي جاسم محمد المطوع 20 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: المقبرة فقط، ت: 94414448، النساء: كيفان، ق5، ش54، م1، ت: 55896111
صقر ضاري صقر النجدي 16 عاماً شيع، الرجال: صباح السالم، ق8، امتداد شارع الغوص، مقابل الجمعية بجانب السنترال، ت: 99999137، النساء: الأندلس، ق4، ش2، م83، ت: 99366964
إنا لله وإنا إليه راجعون


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة