محمد بن جاسم بن علي الفيلكاوي 88 عاماً شيع، الرجال: الشهداء، ق5، ش510، م9، ت: 66277222، النساء: مشرف، ق5، ش12، م28، ت: 99056632

محمد مبارك مطلق الحبيب 70 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الدسمة، ق4، ش44، م6، ت: 99896511، النساء: سلوى، ق2، ش7، م20، ت: 99889315

ابراهيم عبدالله ابراهيم المشعان 76 عاماً شيع، الرجال: ديوان الخالد، القادسية، ق2، شارع حمد الخالد، م35، ت: 99793636، النساء: المنصورية، ق2، شارع يوسف الغنيم، ج20، م7، ت: 22527783

علي جاسم محمد المطوع 20 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: المقبرة فقط، ت: 94414448، النساء: كيفان، ق5، ش54، م1، ت: 55896111

صقر ضاري صقر النجدي 16 عاماً شيع، الرجال: صباح السالم، ق8، امتداد شارع الغوص، مقابل الجمعية بجانب السنترال، ت: 99999137، النساء: الأندلس، ق4، ش2، م83، ت: 99366964

إنا لله وإنا إليه راجعون