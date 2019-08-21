أول النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا ظهر أمس من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه وذلك بعد ان تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له سموه وبعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وقد اعرب صاحب السمو أمير البلاد عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه اخوه أمير دولة قطر الشقيقة من طيب المشاعر مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية ولدولة قطر وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا ظهر أمس من أخيه الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق اطمأن خلاله على صحة سموه وذلك بعد ان تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له سموه وبعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وقد اعرب سمو الأمير عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه اخوه رئيس جمهورية العراق الشقيق من طيب المشاعر مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني منتسبي الحرس الوطني قادة وضباط وضباط صف وأفراد بتعافي سموه من العارض الصحي سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية ويحفظه قائدا لمسيرة التقدم والنماء للوطن العزيز.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد برسالة شكر جوابية الى الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما أعرب فيها من تهانٍ ودعاء صادق بتعافي سموه من العارض الصحي متمنيا لمعاليه موفور الصحة ودوام العافية.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بتعافي سموه من العارض الصحي سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنهضة المباركة للوطن العزيز لتحقيق المزيد من الانجازات على صعيد مساره التنموي الطموح.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برسالة شكر جوابية الى أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد عبر فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على ما أعرب فيها سموه من تهان ودعاء صادق بتعافي سموه من العارض الصحي سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية ويكلل جميع الجهود بالتوفيق والسداد لتحقيق كل ما ينشده الوطن العزيز من تقدم ورقي وازدهار.

