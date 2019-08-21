أول النهار

استقبل الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني مدير مديرية القوى البشرية العقيد أحمد عبدالرحمن عبداللطيف، حيث أهدى للشيخ مشعل شهادة اجتيازه دورة «الدفاع الوطني» في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في المملكة المتحدة.

وأشاد الأحمد بجهود العقيد أحمد عبدالرحمن، مؤكداً على نهج الحرس الوطني بدعم وتشجيع المتميزين في جميع المجالات. مشدداً في الوقت ذاته على أن الحرس الوطني يفتح الباب أمام منتسبيه للتزود بالعلم والمعرفة بوصفهما السلاح الحقيقي لضمان أمن الوطن.

حضر اللقاء مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب.

