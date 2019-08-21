أول النهار

استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في مكتبه أمس الثلاثاء سفير الكويت لدى جمهورية هنغاريا سعد العسعوسي.

واستقبل الغانم في مكتبه سفير جمهورية أوكرانيا لدى الكويت الدكتور ألكسندر بالانوتسا.

كما استقبل الغانم في مكتبه وفدا طلابيا يضم أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة.

وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان صحافي ان الوفد ضم رئيس المكتب التنفيذي في الاتحاد علي الفريح ونائب رئيس الاتحاد لشؤون الدراسات العليا يوسف داود ورئيس مجموعة (مستجد) التابعة للاتحاد موسى القصار ورئيسة مكتب الطالبات بالاتحاد رمزية الغانم ونائب رئيس الاتحاد للشؤون الادارية فالح البوص وعضوي رابطة التخصصات الطبية في المملكة المتحدة فرح الخميس وعلي الفضلي.

