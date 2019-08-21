أول النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر توزيعها مساعدات انسانية وأجهزة كهربائية وألعاب اطفال على 100 أسرة محتاجة مسجلة في كشوفات الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الانساني.

وأكدت مديرة ادارة المساعدات المحلية في الجمعية بالانابة اوراد اليحيي في تصريح على هامش توزيع المساعدات، حرص الجمعية على تبني نماذج متطورة في العمل الخيري وضمان أقصى فاعلية ممكنة للأداء.

وقالت ان الجمعية عملت منذ تأسيسها على تكريس آليات واضحة ومتطورة في عملها بدءاً من مرحلة استكشاف احتياجات الأسر المحتاجة في الكويت، موضحة أن توزيع المساعدات شمل المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود والأرامل والايتام.

كما أكدت اليحيى حرص الجمعية على تقديم خدمات متنوعة للأسر المحتاجة في البلاد في جميع المناسبات والاحتفالات السعيدة، لا سيما الأعياد الوطنية والدينية، الى جانب اقامة الحملات الانسانية على مدار العام ومنها حملة مصرف العشيات، وكوبونات الأيتام الشهرية والاحتفال بالأعياد الوطنية فضلا عن توزيع الالعاب والملابس وحملة العودة للمدارس ومساعدة طلاب العلم ذوي الاحتياجات الخاصة وكسوة العيد وبرادات الماء اضافة الى حملتي الشتاء الاولى والثانية.

ودعت اليحيى الشركات والمؤسسات العاملة في البلاد وكذلك المحسنين من المواطنين والمقيمين الى التبرع لانجاح برنامج المساعدات المحلية لهذا العام أسوة بما قدموه من عمل خير في الأعوام السابقة.

