الأولى

كشف الجدول الزمني لانجاز مشاريع التنمية للعام الاخير من الخطة الخمسية الثانية ان نسب الانجاز في مشروعات التنمية بطيئة بشكل لافت للنظر حيث لم يتم تنفيذ 133 مشروعا من اصل 135، فيما كانت نسبة الانجاز في المشروعين الآخرين 10% فقط، وبين الجدول ان ما تم صرفه حتى الان لا يتجاوز 352 مليون دينار من اصل 3?3 مليارات دينار مخصصة لتلك المشاريع، ويلقي هذا البطء بظلال سوداء على مساعي الدولة لتسريع انجاز المشاريع الرامية الى تحقيق رؤية كويت 2035.

وبحسب الجدول ومؤشراته فإن التحديات تبدو كبيرة في الانجاز ما يعكس عدم تمكن الجهات المنفذة من استكمال مشاريع التنمية لعدة عوامل ، وكشفت مصادر لـ النهار ان من ابرزها عدم الصرف المالي للمقاولين في المواعيد الى جانب عدم انهاء بعض الاجراءات مع الجهات الحكومية على بعض المشاريع البالغ عددها 135 مشروعا سيجري تسليم مشروعين فقط في حين يتم التحضير لنحو 50 مشروعا. وكشفت التقارير والمؤشرات ان هناك 76 مشروعا في مرحلة التنفيذ وفقا للمصادر تواجه تحديات شديدة ليتم تنفيذها في وقتها المحدد رغم ان الجهات المنفذة تسلمت المواقع ولكنها لم تحقق الانجاز كما تقرر لتصبح تلك المشاريع عقب تشغيلها احد الاسس التي تخفف الضغط عن الميزانية والانفاق الحكومي على التوظيف من خلال خلق فرص عمل للكوادر الوطنية في القطاع الخاص فضلا عن رفع القدرات الفردية والمؤسسية للامانة العامة للتخطيط والجهات الحكومية بالتعاون مع الجهات الدولية.

وذكرت مصادر ذات صلة ان المتابعة من الامانة العامة للتخطيط مستمرة مع الجهات المنوطة بتنفيذ الخطط والمشاريع وتعمل من جانبها على تقديم الحلول والمقترحات التي تسهم في تقليص العراقيل والحد من اسباب تأخير انجاز المشاريع فيما اوضحت ان مشاريع خطة 2019/2020 تأتي ضمن 32 برنامجا تنمويا، و7 ركائز و66 مؤشراً، وتحمل الخطة 238 عنصراً لدعم سياسة التنمية وتبلغ استثماراتها 3?5 مليارات دينار.

واوضحت المصادر ان اهداف الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط تحرص على توجيه الجهات الحكومية لتعزيز رفع ترتيب الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية وضمان توافق وتناغم خطة التنمية مع النشاط الاقتصادي العام والخاص لتحقيق الاهداف.