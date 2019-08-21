الأولى

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل عن عدم وجود اي خطة لدى مؤسسة البترول لبناء مصفاة لتكرير النفط.

وقال في اجابة عن سؤال برلماني حصلت عليها النهار: ان كلفة انشاء مصنع البولي بروبلين بمدينة ألبرتا في كندا هي 3.283 مليارات دولار.

من جهته، عاد النائب الحميدي السبيعي لفتح حقيبة النفط اذ وجه سؤالا الى الوزير الفاضل من اجل الوقوف على تفاصيل العقود الموقعة مع المكاتب الاستشارية أو أي من الشركات المختصة في شؤون النفط والبترول والبتروكيماويات والغاز وغيرها مما تم التعاقد معها للمساهمة في اعداد خطة 2040 وكلفة كل منها.

وتحرى السبيعي في أسئلته عن القرارات والتعاميم الصادرة بشأن لجان اختيار المديرين ورؤساء الادارات والفرق والأقسام بشركة نفط الكويت منذ الأول من يناير الماضي، داعيا الى تحديد أسماء أعضاء اللجان ومناصبهم الوظيفية.