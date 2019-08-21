الأولى

واشنطن- الوكالات: كشفت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن واشنطن ضاعفت من قدراتها بحرا وبرا واستخباراتيا في منطقة الخليج وذلك بهدف المحافظة على سلامة الملاحة البحرية التجارية ولحماية القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة والدفاع عن الحلفاء. .... (طالع ص 18).

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى ريبيكا ريباريتش لقناة الحرة إن القوات الأميركية تواصل تنفيذ عمليات مراقبة في المنطقة ورصدها عبر وسائل وإمكانات عسكرية متعددة ومن خلال سفن حربية وطائرات متخصصة في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، على امتداد الخليج مرورا بمضيق هرمز وخليج عمان وصولا إلى منطقة باب المندب.

ورفضت المتحدثة الكشف عن عمليات استقدام قدرات وتعزيزات إلى الخليج وذلك لأسباب أمنية بحتة، لكنها أكدت أن القوات الأميركية تحتفظ حتى اللحظة بقدرات عسكرية وقتالية عالية لحماية المصالح الأميركية في المنطقة، بما فيها القوات الأميركية والدفاع عن الحلفاء المحليين وخصوصا الذين لدى واشنطن معاهدات دفاع مشتركة معهم. وكشفت ريباريتش أن حجم عديد القوات الأميركية في المنطقة الآن يراوح بين 65 الى 70 ألف عنصر أميركي، من دون إعطاء تفاصيل عن أماكن انتشارهم وتواجدهم.

وفيما يتعلّق بالمساعي الدولية لخفض مستوى التوتر بين واشنطن وطهران، امتنعت ريباريتش عن التعليق، مكتفية بالقول إن القادة العسكريين الأميركيين يواصلون التنسيق مع الحلفاء لتوحيد الخطوات وهم يؤمنون بأن الحلّ لمشكلات الخليج هو عبر وسائل دبلوماسية واقتصادية وليس عبر خيارات عسكرية.