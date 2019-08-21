الأولى

أصدر وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قرارا يقيد الجمعيات التعاونية بالضوابط المتعلقة باعلانات المناسبات الاجتماعية والافراح.

جاء ذلك في اطار الحفاظ على المرافق العامة وعلى الشكل الجمالي والمنظر العام والشوارع والطرقات بجميع المناطق وحفاظاً على الممتلكات العامة.

يتضمن القرار اقامة لوحة اعلانية واحدة عند المدخل، واخرى عند المخرج لموقف السوق المركزي الرئيس، الى جانب لوحة اعلانية واحدة عند موقف كل فرع للجمعية في المنطقة على ان يقتصر محتوى تلك الاعلانات على المناسبات والافراح، وان تكون ذات وجهين والا يتجاوز قياسها 6x4 أمتار وان يكون الاعلان ثابتا غير متحرك والا يستغل الوجه الواحد لأكثر من معلن. ويحظر القرار استغلال تلك اللوحات في الانشطة الاستثمارية او التجارية او الاستدلالية على ان تحدد مواقعها بموافقة ادارة التنظيم، كما يجب الا تكون حاجبة للرؤية او التعليمات الارشادية للشوارع والطرق.