الأولى

أعلن مدير الجمارك جمال الجلاوي أول من أمس الاثنين بدء التشغيل التجريبي لمجموعة حديثة من الخدمات الجمركية الخاصة بشؤون المخلصين، مشيراً إلى ان تلك الخدمات بمثابة منصة إلكترونية تمكن المخلصين من إدارة جميع معاملاتهم الإدارية عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للجمارك في ثوانٍ معدودة.

ولفت إلى ان المنصة ستقوم على تقديم كل الخدمات الخاصة بمكاتب التخليص من حيث الاختبارات وإصدار الرخص وتجديدها والحصول على الشهادات اللازمة وتسجيلها وإصدار الوثائق والمستندات الدالة عليها.

وأكد الجلاوي، أن الخدمات الإلكترونية المستحدثة تأتي في إطار استراتيجية الجمارك للتحول الرقمي في تقديم خدماتها وبذل قصارى جهدها لتوفير كل ما تحتاجه العمليات الجمركية بشكل يخدم الاقتصاد ويدعم تحقيق التنمية، كما تأتي في سياق التغيير في نماذج العمل بفكر إبداعي وبمنهجيات احترافية مرنة لتشجيع الكوادر الوطنية ولتطوير مهاراتهم في تنفيذ المهام الإدارية اعتمادا على التكنولوجيا الجديدة.

وأشاد بالجهود التي بذلت من قبل إدارة المشروع لتطوير آليات العمل التكنولوجية بالتعاون مع الإدارات والمكاتب الجمركية.