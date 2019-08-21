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إسلام أباد الوكالات: أعلنت باكستان، أمس، إنها ستحيل ملف النزاع على إقليم كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم، مما تسبب بأزمة دبلوماسية مع إسلام آباد.

وصرح وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لتلفزيون آري نيوز قائلا: «قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية... القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار».

وكانت باكستان طالبت في مطلع أغسطس الحالي من مجلس الأمن الدولي الاجتماع لمناقشة قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير التي طالما كانت بؤرة ساخنة في الصراع بين الدولتين النوويتين.

وبالفعل، عقد المجلس، الجمعة، جلسة مغلقة لمناقشة أزمة كشمير، وهي الأولى منذ نحو 50 عاما، إلا أنه لم يتخذ إجراءات عملية، الأمر الذي دفع إسلام آباد على الأرجح لنقل الأمر إلى المحكمة الدولية.

ورحب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، باجتماع مجلس الأمن، لكن السفير الهندي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، سيد أكبر الدين، قال بعد الاجتماع «لا نحتاج إلى هيئات دولية تتدخل في شؤون غيرها لمحاولة إطلاعنا على كيفية إدارة حياتنا. نحن أمة تتجاوز المليار نسمة».

وتبادلت الهند وباكستان إطلاق نار عبر الحدود بينهما، بعد ساعات من جلسة مجلس الأمن، وتحدثت إسلام آباد عن سقوط قتلى في صفوف قواتها.

وتفجرت الأزمة في مطلع أغسطس الحالي، عندما ألغت نيودلهي الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.