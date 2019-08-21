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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، في بيان رسمي أمس الثلاثاء، رفضه إعلان وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في شأن عدم دقة الأرقام الصادرة عن الجهاز والتي تتعلق بأعداد العمالة المصرية التي دخلت الكويت في العام 2018 .

وأوضح الجهاز أن الأرقام تشمل نوعين من تصاريح العمل، أحدهما يصدر للمرة الأولى، والثاني يتعلق بالتجديد لمن سبق له العمل في الكويت، مشيراً إلى أن تصاريح العمل الممنوحة للمرة الأولى بلغت 98794 تصريحاً، فيما بلغت تصاريح العمل التي تم تجديدها 132009 تصاريح (وهو ما يعني أن نحو 8 آلاف مصري دخلوا الكويت شهرياً خلال 2018).

وذكر الجهاز، وهو جهة حكومية مصرية، أنه اعتمد في تقريره الإحصائي على السجلات الإدارية لوزارة الداخلية، وهو يأتي متسقاً مع بيانات الأعوام السابقة، إذ أنه خلال 2016 كان عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين في الكويت 219184، فيما وصل خلال العام 2017 إلى 221325 تصريحاً.

وكانت الإدارة المركزية للإحصاء قد أصدرت بياناً، أول من أمس، رداً على بيان الإحصاء المصري بالأرقام، ورد فيه أن إجمالي أذونات العمل الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة لاستقدام عمالة مصرية خلال 2018، بلغت 62 ألفاً و191 إذن عمل فقط، وأنه تم إلغاء 23 ألفاً و883 منها، وأن العدد المتبقي منها يبلغ 38 ألفاً و308 إذونات عمل فقط للعمل في القطاع الاهلي.

وأضافت الإدارة أن إجمالي العمالة المصرية التي تم تعيينها في القطاع الحكومي خلال العام الماضي، بلغ 577 عاملاً، معظمهم يعملون في مهن طبية وتعليمية وقانونية.

ووفقاً للإدارة المركزية للاحصاء، فإن العدد الاجمالي للجالية المصرية في الكويت انخفض خلال العام الماضي بمقدار 26 ألفاً و551 شخصاً، ليصبح 643 ألفاً و977 بانخفاض بنسبة 3.95 في المئة مقارنة ببداية العام نفسه، من بينهم نحو 10 آلاف فرد تحت سن الخامسة عشرة.

