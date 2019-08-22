ثقافة

تتنوع تجربة د. عالية شعيب ما بين السرد والشعر.. التشكيل والسينما.. فهي تبدع بمزاج الفنانة وروح الهواية. وفق رؤيتها الخاصة.. المتمردة ربما.. الصادمة للبعض أحيانًا.

من أبرز أعمالها مجموعة «امرأة لا تتزوج البحر» و«بلا وجه»، وفي الشعر «عناكب ترثي جرحًا»، و«نهج الوردة»، ونص «عطش». وكذلك دراستها المهمة «أخت الفتنة» التي صدرت في القاهرة عن دار بتانة في طبعة كاملة.

وفيما يلي هذه الدردشة معها:

بعد روايتك الأولى «طيبة» عدت إلى الرواية مرة أخرى في «شقة الجابرية»؟ فهل هجرت الشعر؟

لا لم أهجر الشعر.. ولكنني أجد نفسي أكثر في لغة السرد .. ربما زحام الحكايات المحيطة بي والمواقف التي نمر بها تدفعنا أكثر إلى السرد.

على أي أساس تتجهين إلى الشعر أم السرد في مشروعك؟

المهم في كل تجربة العثور على لغة متجددة وليس تكرارًا لما سبق.. فأسلوبي في «طيبة» غير «عطش» غير «قلق غزالة».. فهناك اختلاف في الموضوع يتطلب ابتكار لغة تناسبه.. وإذا لم يتحقق ذلك فالأفضل ألا أكتب.

«شقة الجابرية»

لماذا كانت «شقة الجابرية»؟

لأن أحداث القصة تدور في منطقة الجابرية من خلال شقة تتقاسم إيجارها ومصاريفها مجموعة من البنات.. يلتقين كصديقات.. وإن كانت لكل واحدة منهن حياتها الأخرى.. فالشقة بمثابة متنفس لهن لممارسة الحرية.

ماذا تقصدين بأن لكل منهن حياة أخرى؟

أقصد الإشارة إلى النفاق الاجتماعي الذي أوجد نماذج تعيش ازدواجية معينة وحياة ثنائية.. فهذا النوع من الشقق يحقق لهؤلاء نوعًا من التوازن بين ما يريده وما يطلبه منه المجتمع.. فالبنت ربما تريد مثلًا تدخين الشيشة مثل الشاب.. لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك علنًا.. وهذه نماذج موجودة. كما نجد بعض الفتيات ترتدي الحجاب داخل الكويت وتخلعه خارج الكويت.

وهل اعتمدت الرواية على واقعة حقيقية؟

بالفعل استندت إلى واقعة حقيقية مجرد بذرة لكن الأساس هو التخييل والدراما لتسليط الضوء على بعض الظواهر السلبية مثل العنف والغيرة في العلاقات النسائية.. والتي هي بمثابة الوجه الآخر لحواء.

جرأة

في كتبك وآرائك.. آراء صادمة.. يعتبرها البعض مسيئة للمجتمع؟

لا أعتقد أن المبدع يسيء للمجتمع.. بل يعمل على توعيته وتنبيهه إلى الواقع القائم والذي لا يخفى على أحد.. وما نكتبه في النهاية مجرد نصوص فيها تخييل بعيدًا عن التفاصيل الجارحة. ولا نستطيع أن نتجاهل ما يعانيه البعض من كبت وضغوط.. وفي الوقت نفسه أصبح لدى الجيل الجديد رغبة أكبر في ممارسة الحرية وتوفرت له وسائل تواصل لم تكن متاحة للأجيال السابقة.

البعض يرى أن الكتابة الجريئة هي وسيلة للشهرة أو لنيل جوائز؟

لا أحتاج شهرة.. ولا تعنيني الجوائز.. لأن معظم المؤسسات التي تمنح الجوائز عليها كلام.. وأعتقد أنني بعد أكثر من 15 كتابًا صدر لي.. تجاوزت مسألة طلب الشهرة.. لكن الموضوع هو ما يحدد الشكل الأدبي وأسلوب الصياغة.. وهل الأفضل أن يكون في صورة رواية أم شعر أم لوحات؟

تعتبرين نفسك كاتبة جريئة؟

كتابتي لا تنطوي على إساءة وغير منفرة.. بل أحرص أن تكون جرأتي بلغة راقية.. وبعيدة عن الابتذال.. فالجرأة عندي جمالية وأدبية.. لتوصيل المعنى بدون خدش حياء أو إحساس القارئ. لأنني في النهاية أعتبر القارئ هو مشروعي وهو شريك في الكتابة معي عبر التخييل.

