ثقافة

صدر حديثًا عن دار «زحمة كتاب» للنشر والتوزيع كتاب «مع الحديث وأهله.. ببساطة» للمهندس أحمد اليمني وتقديم الشيخ حسن عبدالبصير عرفة مدير عام الدعوة في وزارة الأوقاف بالإسكندرية ود. محمد السيد إسماعيل أستاذ الحديث النبوي الشريف. هذا الكتاب الصغير في حجمه، السلس في اسلوبه، البسيط في ألفاظه؛ جاء بفضل من الله تعالى في ظروف أحوج ما تكون الأمة إليه، ففي ظل هذه الهجمة الشرسة على السنة النبوية المشرفة، والطعن المستمر على رواة الحديث، وعلى رأسهم إمام الحديث النبوي الشريف الإمام البخاري؛ كان لا بُدَّ من كتاب مبسط للعامة: الصغار والكبار، وأصحاب العلوم وأصحاب الحرف؛ كتابٌ يشرح بأسلوب بسيط للغاية ما لا غنى للمسلم عن معرفته بلغه العصر الذي نعيشه وبالألفاظ التي نتعامل بها في حياتنا اليومية؛ حتى لا يجد قارئه غرابه أو وحشة في قراءته.

الكتاب يشرح ببساطة كيف وصلت إلينا السنة النبوية. وكيف نُفرق بين الحديث والكلام المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هم رواة الحديث؟ وما هي المعايير التي تُقبل بها روايته؟

ويرد الكتاب غيبة الإمام البخاري، ويقص سيرته ببساطة ويسر حتى لا يُسيء أحد الحكم عليه ممن جهله. كما أنه يشرح طريقة البحث الإلكتروني عن صحة أي حديث ودرجة صحته ببساطة. باختصار. هذا الكتاب البسيط لا غنى عنه لكل بيت مسلم.

من الجدير بالذكر أن هذا الكتاب يأتي بنفس الأسلوب السهل الممتنع الذي تعود اليمني أن يخاطب به قراءه، وقد سبقه الكتاب الحائز موافقة مجمع البحوث الإسلامية «الإنسان بين النور والضوء في الإسلام» بتقديم د. فاروق الدسوقي رحمة الله عليه.

