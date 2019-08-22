ثقافة

عن سلسلة «كتاب اليوم» التي تصدرها دار أخبار اليوم صدر حديثاً بالقاهرة، كتاب «توت عنخ آمون.. ملك الملوك». للعالم الأثري الكبير د. زاهي حواس الذي يتحدث فيه عن عصر مصر الذهبي أثناء حكم الأسرة الثامنة عشرة، بالإضافة إلى حياة الملك الشاب وأهم مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون، وحقيقة لعنة الفراعنة وأهم رحلات الملك الذهبي والكشف عن أسرته. ويؤكد د. حواس أن هذا الكتاب من الكتب المهمة التي يمكن أن تقدمها للمواطن والقارئ المصري والعربي وأيضا طلاب المدارس والجامعات العاشقين لحضارة مصر الفرعونية خاصة هذا الكشف الذي يعد أهم كشف أثري حدث في القرن العشرين، ولايزال توت عنخ آمون يبهر العالم كله. ويشير الكتاب إلى إن الملك «أحمس» وزوجته الملكة «نفرتاري» قد غرسا بذور تلك الفترة الذهبية من تاريخ مصر القديم وقد أنجبا معاً عدة أبناء ، وقد تميزت تلك الفترة بزواج الأمراء من الأميرات للحفاظ على السلالة الملكية.

ويؤكد د. حواس عبر كتابه أن الملك «توت» بدأ فترة حكمه على نفس عقيدة أبيه حيث نقش على العديد من متعلقاته الشخصية بمقبرته اسم توت عنخ آمون، كما حصل الملك توت على خمسة أسماء ملكية من أشهرها وأهمها هو «نب خبرو رع»، «حقا أيونو شما» ما يعني في اللغة المصرية القديمة «الصورة الحية».

ويوضح المؤلف أن الكشف عن مقبرة الملك الشاب أو الفرعون الذهبي قد حظي باهتمام كبير وذلك لأن المقبرة هي الوحيدة التي كشفت سليمة.. بجميع وكامل محتوياتها، وقد عثر بداخلها على 5398 قطعة أثرية من ملابس ومجوهرات وأثاث، وأسلحة وعجلات حربية وقناع ذهبي، وكرسي للعرش.

ويضيف د.زاهي حواس عبر فصول وصفحات كتابه المهم متحدثاً عن ما يسمى «لعنة الفراعنة» ويقول: ما هي إلا قصص وروايات تعد خيالاً علمياً مثل تلك القصص التي تحكي عن دراكولا وفرانكشتاين ومثل هذه القصص ظهرت لأول مرة بعد الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون فعندما مرض اللورد كارنوفان الانكليزي الذي قام بتمويل الكشف عن المقبرة انتشرت قصة اللعنة بواسطة الصحافية الانكليزية ماريا كوريلا التي اخترعت اسم لعنة الفراعنة. ويتحدث المؤلف في نهاية الكتاب عن أسرة الملك الذهبي ويقول إن اخناتون هو ابن الملك أمنحتب الثالث والملكة تي وكان لها أربع بنات هم نبت ياه- ست آمون- اسيت سي- حنوت بت- وقد تزوج اخناتون من الملكة نفرتيتي وأنجبا ست بنات وأن هناك بعض العلماء الذين يعتقدون أن اخناتون هو والد الملك توت عنخ آمون.

كما تناول د.حواس الموضوع الأكثر غموضا وهو موت الملك توت الذي يؤكد موت الملك الشاب مقتولاً وذلك لوجود فتحة خلف رأس الملك جعل البعض يشير إلى أن هناك شخصاً ضربه على رأسه فمات.

