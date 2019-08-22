آخر النهار

عبر صفحتها الرسمية في موقع إنستغرام، نشرت الفنانة إلهام الفضالة صوراً لحفيدتها الأولى من ابنتها الكبرى وبشَّرت إلهام بقدومها كاتبةً تعليقاً على الصورة: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رزقني الله بفرحة لا يصفها أي كلام، رزقني الله بأول حفيدة، إلهام، فالحمد لله حمداً يليق بجلاله على أجمل عطايا الرحمن وعلى سلامة ابنتي وحفيدتي، وأنا في أفضل حال».

كذلك، كتبت على صورة منشورة في صفحتها، وهي تحمل حفيدتها إلهام وتُقبِّلها: «اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا». وأطلقت عليها اسم إلهام.

يذكر أن الفنانة إلهام انتهت أخيراً من عرض المسرحية الفكاهية العائلية «عودة ريا وسكينة» في الدمام، وتحديداً على مسرح أمانة المنطقة الشرقية، من بطولة داود حسين، وهيا الشعيبي، وخالد البريكي، وعجيبة، وثامر الشعيبي، وعبد الله الحمادي، وعلي الفرحان، ودعيج الهنيدي، وعبد الرحمن فهد،وتأليف هيا.

