آخر النهار

نهاية الأسبوع، تظل بأمس الحاجة، على صعيد التلفزيون أو الإذاعة، إلى برامج خاصة تستوعب إحداثيات نهاية الأسبوع، عبر فعل برامجي يرتقي الى أهمية اجتماع الأسرة.

قبل عقدين أوثلاثة، كان التلفزيون يقدم برنامجاً متميزاً بعنوان «استراحة الخميس» استطاع هذا البرنامج أن يحصد كلاً من النجاح والاستمرارية.

اليوم، نحن بأمس الحاجة الى هكذا نتاجات تذهب الى ظهيرة الخميس والجمعة وأيضا السبت، برامج تختصر الأسبوع عبر موضوعات تليق بالظهيرة.. وتأخذ بعين الاعتبار اجتماع الأسرة وتلبية احتياجات الجميع، وهذه المفردة هي الرهان، حيث الجميع تعني جميع الشرائح والأعمار، وهنا التحدي.

إن النسبة الأكبر من فضائيات العالم تتنافس على تقديم نماذج متطورة لعطلة نهاية الأسبوع، عبر فريق من المعدين والمذيعين النجوم، من أجل تقديم وجبة إعلامية وفنية عالية المستوى، تستقطب جمهور المشاهدين.

ونحن هنا لا نقلل من قيمة الجهد المبذول، ولكن تبدو أيام نهاية الأسبوع، بالذات، فترة الظهيرة بأمس الحاجة لمساحات أكبر من الاهتمام.. وبالتالي التحضير لفعل إعلامي عال يستوعب احتياجات تلك الفترة الذهبية.

إنها دعوة لحوار يستوعب الاحتياج.

وعلى المحبة نلتقي

