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سوسن بدر: رجاء الجداوي لها فضل عليّ!


قالت الفنانة سوسن بدر، إن الكاتب محمد أمين راضي يتميز بأسلوب خاص وصعب، ويحب التركيز الشديد في أداء الشخصيات التي يقوم بكتابتها، ومعرفة جميع جوانب الشخصية.
وأضافت سوسن بدر، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، فى برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر قناة «Dmc»، أن شخصية «أوسة» التي قدمتها في مسلسل «السبع وصايا» جميلة جدًا، قررت مع المخرج خالد مرعي، والكاتب محمد أمين راضي، التركيز على اهتمام وهوس الشخصية بالتمثيل والمبالغة في بعض المشاهد.
وتابعت قائلة، إن في المرحلة الثانوية التحقت لإجراء تجربة أداء لدخول مجال عرض الأزياء، وكانت الفنانة رجاء الجداوي في لجنة التحكيم، وقامت باختياري وتدريبي، وكان لها فضل كبير، وعلمتني كيفية الجلوس والكلام بشكل أنيق.


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