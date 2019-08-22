مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي- ألمانيا (KT Bank AG)، خدمة جديدة في أوروبا بالتعاون مع «بيتك تركيا وذلك في اطار تعزيز نطاق خدماته المصرفية في قارة أوروبا وتلبية احتياجات عملائه بمختلف الشرائح،

من خلال الخدمة الجديدة، بات بامكان أي عميل أو فرد الاستفادة من خدمة بنك «بيتك- ألمانيا»، أول بنك اسلامي في أوروبا، سواء كان مقيماً في ألمانيا أو أي بلد أوروبي، عبر تحويل مبالغ مالية حتى 5 آلاف يورو الى تركيا بدون رسوم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد، محمد أورال: «افتتح «بيتك-ألمانيا» التابع لبنك «بيتك- تركيا»، أول فرع له في ألمانيا عام 2015، ويقدم حالياً خدماته الى العملاء المقيمين في أوروبا، وبرلين، وفرانكفورت، ومانهايم، وكولونيا، فيما ينوي افتتاح فرع آخر في ميونيخ قريباً هذا العام.

وبالتعاون مع «بيتك- ألمانيا»، يوفر «بيتك- تركيا» الآن خدمة جديدة لكل الأفراد سواء كانوا عملاء لدى البنك أم لا.

وبامكان المواطنين الأتراك الذين يعيشون في أي بلد أوروبي، سواء كانوا عملاء لدى «بيتك- ألمانيا» أم لا، زيارة أي فرع الآن تابع لـ(KT Bank AG) وتحويل مبالغ مالية تصل قيمتها لغاية 5 آلاف يورو بدون رسوم الى «بيتك- تركيا».

وأضاف أورال: «هذه الخدمة الجديدة مستمرة حتى نهاية العام الجاري. ونحن على ثقة أن الخدمة الجديدة ستجد صدى لدى من يعيشون خارج تركيا، لاسيما وأنهم غير مضطرين لسداد رسوم مقابل تحويل أموالهم، فضلاً عن سرعة ومرونة وسهولة التحويل».

وأشار أورال الى أن «بيتك- تركيا» يوفر خدمات عديدة لتلبية متطلبات واحتياجات مختلف شرائح العملاء المقيمين في أوروبا، ومنها منتج «Our Homeland Account» وهو حساب ادخار مخصص للذين يعيشون في الخارج ويتيح لهم تقييم مدخراتهم في تركيا بكل بساطة وسهولة عن طريق فتح حساب» Our Homeland» في «بيتك- تركيا».

وبالتالي، يمكن للعميل تحويل أمواله بدون رسوم لهذا الحساب من خلال «بيتك- ألمانيا» ولو وصلت قيمة المبلغ المراد تحويله الى 5 آلاف يورو.

ويمكن للعملاء الذين يعيشون في الخارج تقييم مدخراتهم بالليرة واليورو والدولار، كما يمكن لعملاء حسابات الذهب المتوافقة مع الشريعة التحقق من حساباتهم في «بيتك- تركيا» من خلال الموبايل أو الأفرع الالكترونية، أو اجراء أي تحويل مالي الكتروني(EFT) أو تحويل أموالهم الى تركيا بدون رسوم، حتى وان لم يكونوا في تركيا. اضافة الى ذلك، بامكان العملاء التداول بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة طوال أيام العمل على مدار 24 ساعة من خلال هوامش مريحة عبر الموبايل أو الفرع الالكتروني والاستفادة أيضاً من استئجار صندوق ودائع بأسعار خصومات تصل الى 50%.

