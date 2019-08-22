مال وأعمال

اختتم بنك الكويت الوطني ومؤسسة لوياك التطوعية برنامج «كن» التدريبي لريادة الأعمال بعد أن قدم البرنامج 6 اسابيع تدريبية مكثفة لنحو 64 مشتركاً.

وقد شارك مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان في الحفل الختامي لتكريم المشاركين الى جانب القيمين في مؤسسة لوياك.

وكان بنك الكويت الوطني قد قدم رعايته البلاتينية لهذا البرنامج في اطار الشراكة الاستراتيجية للبنك مع مؤسسة لوياك التطوعية. وتنظم لوياك هذا البرنامج للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع جامعة «بابسون» بهدف دعم الطلاب من خلال تحفيزهم على القيادة والابتكار بمشاريع تخدم تقدم المجتمع.

وفي مناسبة اختتام البرنامج، أكد رئيس فريق ادارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر أنه في ختام هذا البرنامج التدريبي يسرنا ان نكون ساهمنا بالتعاون مع لوياك في دعم الطاقات الشابة ومساعدتها على تعزيز خبراتها في سوق العمل، خاصة وأن فريق تدريبي متخصص من البنك قد قدم خبراته للشباب المشاركين.

ولفت الباقر الى أن مشاركة بنك الكويت الوطني في برنامج «كن» تأتي انطلاقاً من شراكته الاستراتيجية مع لوياك ودعمه المستمر لنشاطاتها التثقيفية والشبابية الهادفة، ايماناً منه بأهمية توفير الدعم للشباب وتحفيزهم وتبني مشاريعهم لما لها من مساهمة فاعلة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الباقر بأن بنك الكويت الوطني يعتز بأن يكون جزءاً من هذا البرنامج للعام الثالث، خاصة وأنه يلتقي مع توجه البنك الهادف الى دعم الشباب، وفتح المجال أمامهم ليرتقوا بمعرفتهم ويوسعوا آفاق مداركهم، وذلك من خلال دعم مشاريعهم وتقديم البرامج التدريبية التي يوفرها بنك الكويت الوطني والهادفة الى الاستثمار بالكفاءات ومنحهم الفرص التي يستحقونها للانطلاق نحو آفاق أوسع.

وتمثلت مشاركة بنك الكويت الوطني في هذا البرنامج من خلال تقديم رعايته للبرنامج وكمشاركة في اللجنة التحكيمية والتوجيهية للمتدربين، حيث يقدم المشورة والتدريب للمشاركين الى جانب دوره في اختيار المشاريع والمبادرات الفائزة.

