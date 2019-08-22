مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن أسماء المجموعة الأولى من الفائزين في حملته الترويجية لموسم الصيف بعنوان «6 ملايين من أميال سكاي واردز، 60 فائزاً». وقد أقيم السحب في المقر الرئيسي للبنك الأهلي الكويتي، حيث فاز خلاله 20 عميلاً محظوظاً بكسب 100,000 من أميال سكاي واردز لكل منهم.

أسماء الفائزين لشهر يونيو وهم: محمد دشتي، سمير جرجي مخول، يوسف السعد، أحمد علي، واحمد يوسف النفيس، ود. حامد الرفاعي، جاسم اشكناني، احمد صالح شلبي، محمد دشتي، الشيخ فهد يوسف الصباح، علي عبد الحسين، فاطمة قبازرد، عبد العزيز طاهر، بدر الكندري، نور الرمضان، عبد الله السميط، هيا مبارك الصباح، محمد سلامة احمد، نشوى واكد، حيدر كمال. وسوف يتم ايداع أميال سكاي واردز في حساب عضوية سكاي واردز طيران الامارات الخاص بهم، والتي يمكن فيما بعد استردادها على شكل رحلات سفر أو ترقية درجة السفر على متن خطوط طيران الامارات، بالاضافة الى الاقامة في الفنادق الفخمة أو الذهاب في رحلات عائلية مليئة بالمرح والتسلية مع مجموعة متنوعة من شركاء سكاي واردز طيران الامارات، أو الحصول على تذاكر لحضور باقة متنوعة من الأحداث الرياضية والفعاليات الثقافية حول العالم.

وللتأهل للسحبين القادمين المتبقيين، يجب أن يكون لدى العملاء بطاقة ائتمان البنك الأهلي الكويتي طيران الامارات و/أو بطاقة البنك الأهلي الكويتي طيران الامارات مسبقة الدفع الصادرة قبل تاريخ 1 يونيو. كما يتوجب اجراء معاملة شراء بمبلغ اجمالي لا يقل عن 500 دينار بواسطة احدى البطاقات المصرفية التالية:

بطاقات ائتمان البنك الأهلي الكويتي طيران الامارات المستخدمة في عمليات الشراء الدولية من خلال أجهزة الشراء الالكتروني والدفع نقداً.

بطاقات البنك الأهلي الكويتي طيران الامارات مسبقة الدفع المستخدمة في عمليات الشراء الدولية من خلال أجهزة الشراء الالكتروني فقط.

وكلما زاد الانفاق، كلما زادت فرص الفوز. كما ان كل 10 دنانير ينفقها العملاء في الخارج أو بعملة أجنبية ستمكنهم من الحصول على 3 فرص للاشتراك في السحب. وفضلاً عن ذلك، سيحصل العملاء الذين يجرون معاملات شرائية عبر الموقع الالكتروني: Emirates. com على 6 فرص للدخول في السحب. وبامكان العملاء كسب نقطة واحدة مؤهلة للسحب مقابل كل 10 دنانير ينفقونها محلياً.

والجدير بالذكر أن تاريخ الشراكة الوطيدة التي تربط بين البنك الأهلي الكويتي وسكاي واردز طيران الامارات يعود الى أكثر من 17 عاماً. وفي كل عام يطلق البنك الأهلي الكويتي حملات ترويجية متنوعة لمكافأة عملائه الحاليين بكسب أميال سكاي واردز اضافية، كما أنه قد أتاح للعديد من العملاء المحظوظين امكانية السفر لمجرد قيامهم باستخدام بطاقتهم لسداد ثمن مشترياتهم. وسيقام السحب المقبل بتاريخ 15 أغسطس.

