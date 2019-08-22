مال وأعمال

واشنطن - «كونا»: شهد شهر أغسطس الحالي منحى جديدا في ملف الحرب التجارية بين واشنطن وبكين مع فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على الصين يبدأ العمل بها في سبتمبر المقبل والتي تم تأجيل تنفيذها حتى ديسمبر من العام الحالي وسط نفي الإدارة الأميركية الحالية لأي تأثير سلبي للرسوم على الاقتصاد الأميركي وهي النقطة الأبرز في برنامج ترامب الانتخابي للعام 2020.

ويتضح تركيز الرئيس الأميركي على مكانة الاقتصاد في صميم مشروعه وبرنامجه الحالي والمستقبلي الجاذب للناخب الأميركي في الكثير من المحطات والتصريحات وهو ما برز بوضوح في خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي ألقاه ترامب أمام الكونغرس في فبراير من العام الحالي وسلط فيه الضوء على إنجازات إدارته الاقتصادية وخاصة لجهة الارتفاع في عدد الوظائف قائلا «حالة اتحادنا قوية .. تحدث الآن معجزة اقتصادية في الولايات المتحدة».

وتصاعد الجدل حول ما إذا كان للحرب الأميركية - الصينية ارتدادات سلبية على الاقتصاد الأميركي عندما انخفض مؤشر (داو جونز) الأربعاء الماضي بنحو 800 نقطة أو حوالي 3 في المئة في أسوأ أداء له خلال العام الحالي.

منحنى العائد

وجرى اعتبار الانخفاض في مؤشر (داو جونز) انقلابا في منحنى العائد وهو ما يعني أن أسعار الفائدة انقلبت على سندات الخزانة الأميركية مع سندات قصيرة الأجل تدفع أكثر من سندات طويلة الأجل وهو ما ينظر إليه عموما على أنه علامات تحذير للاقتصاد والأسواق ومؤشر على ركود اقتصادي يظهر عادة بعد عدة أشهر من انقلاب منحنى العائد.

وفي ردة فعل أولية على الأرقام وتداعياتها المحتملة اكد الرئيس الأميركي في اليوم ذاته ان الولايات المتحدة تربح من سياستها تجاه الصين ومشكلتها مع سياسات مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وقال ترامب في تدوينة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «نحن نفوز ضد الصين بشدة والشركات والوظائف تفر منها ولم ترتفع الأسعار لدينا حتى انها انخفضت في بعض الأحيان» مؤكدا ان «مشكلة الولايات المتحدة هي مع الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع (الفائدة) كثيرا وبسرعة ثم كان بطيئا في خفضها».

لا يفقه شيئاً

وفي تغريدة أخرى قال ترامب ان الكثير من الدول تشكر مدير مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي وصفه بأنه «لا يفقه شيئا» مضيفا أن «ألمانيا والكثير (من البلدان) غيرها تلعب اللعبة».

وفي سياق متصل اعلن ترامب في التاسع من الشهر الحالي أنه «اتخذ قرارا بعدم التعامل» مع شركة الاتصالات الصينية (هواوي) وأن إدارته «ليست مستعدة لعقد صفقة تجارية مع الصين» إلا أنه أكد وجود «حوار مفتوح» بين البلدين وأن النقاش جارٍ حول ما إذا سيتم عقد اجتماع أميركي - صيني في سبتمبر المقبل. وشدد ترامب على أن الصين تتلاعب بالعملة وأنها تمر بالفترة الأسوأ اقتصاديا منذ 35 عاما مؤكدا ان الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة «عظيم».

وفي 13 أغسطس الحالي قال الرئيس الأميركي انه تلقى اتصالا «جيدا جدا ومثمرا من الصينيين» مؤكدا مرة جديدة قوة الاقتصاد الأميركي وأن أسواق البورصة في الولايات المتحدة على خير ما يرام وتسجل ارقاما قوية جدا».

حل صيني

واضاف أن الصينيين أعربوا خلال الاتصال عن نيتهم «شراء منتجات زراعية» من الولايات المتحدة في تهدئة لهواجس المنتجين الزراعيين الأميركيين وذلك بعدما أعلنت وزارة التجارة الصينية تعليق شرائها للمنتجات الزراعية الأميركية كرد فعل على اعلان الإدارة الأميركية أنها ستبدأ في الأول من سبتمبر المقبل فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على ما قيمته 300 مليار دولار من البضائع والمنتجات الصينية الصادرة الى الولايات المتحدة.

وحول تأثير السياسة الاقتصادية للادارة الحالية السلبي ومن ضمنها تلك الموجهة نحو الصين على الاقتصاد الأميركي قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كادلو في مقابلة الأحد مع شبكة (فوكس) الإخبارية «إنني لا أرى ركودا اقتصاديا في الأفق».

إشارة ضعيفة للركود

ومن جهته، نفى مستشار البيت الأبيض التجاري بيتر نافارو في مقابلة مع شبكة (سي. ان. ان) الإخبارية تسجيل منحنى عائد مقلوب الأسبوع الماضي بل منحنى عائد مسطح.

وقال نافارو انه «من الناحية التقنية لم يكن لدينا منحنى العائد مقلوبا بل مسطحاً» موضحا أن «منحنى العائد المقلوب يتطلب فروقا كبيرة بين الأمدين القصير والطويل للسندات».

واضاف ان «منحنى العائد المسطح هو إشارة ضعيفة جدا لأي احتمال حصول ركود».

وبين نافارو ان الأمر على عكس ما وصف بأنه مؤشرات ركود اذ «ان منحنى العائد يرسل بالفعل إشارة إيجابية» مؤكدا ان «رأس المال الأجنبي يتدفق إلى سوق السندات بسبب قوة اقتصاد ترامب الذي يرفع أسعار السندات على المدى الطويل ويخفض العوائد ما يؤدي إلى المنحنى المسطح».

ولفت إلى «أن المنحنى المسطح هو في الواقع نتيجة لاقتصاد ترامب قوي جدا».

واضاف ان «الصينيين يخسرون فلقد فقدوا اكثر من مليوني وظيفة في فترة زمنية قصيرة وهم يريدون عقد صفقة معنا وسوف نرى ماذا سيحدث».

ومن المؤكد أن اثبات إدارة ترامب أن لسياساتها الاقتصادية بكامل أوجهها ومن ضمنها تلك التي تنتهجها مع الصين تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد الأميركي له بالغ الأثر على موقفه في الانتخابات الرئاسية المقبلة وهو ما يفسر حرصه وحرص فريقه الاقتصادي على التشديد عليه.

