مال وأعمال

واشنطن - «كونا»: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان إدارته تنظر في تخفيضات ضريبية محتملة بما في ذلك خفض الضرائب على الرواتب مؤكدا في الوقت نفسه ان الاقتصاد الأميركي يعد الاقوى في العالم ولا يزال بعيدا عن الركود.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي «نحن نبحث في تخفيضات ضريبية مختلفة .. أنا أنظر في تخفيض الضرائب كل الوقت وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا بوضع اقتصادي قوي».وأضاف «نحن الآن البلد الأول اقتصاديا في العالم اذ تواجه أوروبا وآسيا الكثير من المشاكل».

وأوضح ترامب ان خفض ضريبة الرواتب شيء يفكر فيه وكثير من الأميركيين يرغبون رؤيته على ارض الواقع.وحول مؤشرات ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة قال ترامب «اعتقد ان كلمة ركود هي كلمة غير ملائمة لأنها مجرد كلمة يحاول بعض الاشخاص ووسائل الاعلام اختلاقها لأنهم يحبون رؤية الركود» مشددا «نحن بعيدون جدا عن الركود».

وجدد كذلك هجومه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي قائلا انه «لو قام بعمله أعتقد أنه سيكون لديه طفرة هائلة في النمو فالاحتياطي الفيدرالي مهم جدا من الناحية النفسية».

وكان ترامب قال الاربعاء الماضي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تعليقا على تسجيل مؤشر (داو جونز) انخفاضا بنحو 800 نقطة وهو الأكثر حدة خلال العام ان مشكلة الاقتصاد الأميركي ليست مع الصين بل مع الاحتياطي الفيدرالي.

