مال وأعمال

انهارت المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين مرارا وتكرارا على مدار الأشهر الماضية، وفي أوائل أغسطس الحالي تحرك الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» لفرض المزيد من التعريفات لتشمل الرسوم الجمركية جميع واردات بلاده من الصين، قبل أن تهدأ الأمور قليلا ويقبل الطرفان بالعودة إلى طاولة الحوار، بحسب «بزنس ويك».

رغم تأجيل واشنطن للتصعيد، لكن بعض الأمور المتزامنة كانت تستحق التأمل، مثل سماح بكين بهبوط اليوان لتشجيع الصادرات، متجاهلة المخاوف من توسع الصراع ليشمل حربا جديدة على صعيد العملات، وهو ما ردت عليه وزارة الخزانة الأميركية باعتبار الصين رسميا متلاعبة بالعملة.

كانت التجارة على الدوام أحد مصادر الدعم الرئيس للسياسة الخارجية الأميركية، وبشكل عام كانت جيدة للبلاد والعالم أجمع، لكنها أصبحت الآن مصدر إزعاج وعقاب كبيرين للطبقة الوسطى، ويعتقد البعض أن عديمي الضمير والنخب العالمية يستغلون الثغرات بها لسلب العاملين حقوقهم.

بدلًا من السعي والتعاون المشترك لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات، أصبحت التجارة أحد أوجه المعاناة للجميع تحت شعار «إما نحن أو هم» لتوفير الوظائف وتبني التقنيات الحديثة وإقامة المصانع.

الصين ليست أفضل حالًا، ويرغب الصينيون في تصوير أنفسهم كأبطال جدد للعولمة، لكن هذا يعد منطقيا كونهم الطرف الأكثر استفادة من التكامل الاقتصادي العالمي، بيد أن وعودهم المستمرة «بالانفتاح» أصبحت أشبه بالمسرحية الهزلية.

للتجارة أهمية كبيرة بالنسبة لدخل المواطنين ولها تأثير في حياتهم اليومية ومستقبلهم، ومايزال التبادل التجاري العالمي يشكل أماكن العمل وما يشتريه الناس وما يدفعونه، وكل ذلك يبدو منسيًا وسط هذا القدر الهائل من الغضب المتبادل.

يعتقد الناس في أماكن كثيرة أنهم ضحايا للعولمة، بسبب ما يشعرون به من تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء (خاصة في الولايات المتحدة) لكن رغم أن التجارة لعبت دورا في صنع هذه المشكلة، فقد كانت مجرد سبب واحد وبسيط.

بالطبع التجارة وحدها ليست علاجا سحريا للنزاعات، ويشير المؤرخون إلى أن التكامل الاقتصادي في أوروبا لم يمنع اندلاع الحرب العالمية الأولى، لكن أيضا كانت الحمائية والقومية الاقتصادية في الثلاثينيات محفزًا للكساد العظيم وصعود الفاشية واشتعال الحرب العالمية الثانية.

البحث عن قائد تجاري جديد

يتعين على الحكومات الداعمة للتجارة الحرة التدخل، والأخذ بزمام المبادرة بتوقيع المزيد من الاتفاقيات ومواصلة الضغط على مراكز القوى في واشنطن وأماكن أخرى للانضمام إلى منظومة التجارة أو المخاطرة بالخروج من الأسواق المهمة.

