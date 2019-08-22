مال وأعمال

«رويترز»: استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1500 نقطة الذي تخطته في الجلسة السابقة، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو لاستقاء المؤشرات على مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1503.50 دولارات للأوقية (الأونصة) .

وفقد الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2 في المئة ليصل إلى 1512.90 دولاراً للأوقية.

ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في يوليو الذي قرر خلاله البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية في عام 2008.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسة بعدما نزل من أعلى مستوى في ثلاثة اسابيع الذي سجله.

