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مال وأعمال

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«علي بابا» أرجأت إدراج أسهم بـ 15 مليار دولار في هونغ كونغ


هونغ كونغ - نيويورك - «رويترز»: قال مصدران مطلعان لـ «رويترز» إن مجموعة علي بابا القابضة، أكبر شركة تجارة الكترونية في الصين، أرجأت عملية إدراجأسهمها التي قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار في هونغ كونغ في ظل تصاعد الاضطرابات السياسية في المركز المالي الآسيوي.
ويراقب المجتمع المالي خطط علي بابا للإدراج ببورصة هونغ كونغ عن كثب لتعطي مؤشرا على بيئة الأعمال في المدينة الخاضعة للحكم الصيني وتتيح الاطلاع على نظرة بكين للوضع.
وقال أحد المصدرين إنه بينما لم يتم وضع جدول زمني رسميا فإن علي بابا قد تدشن العملية في أكتوبر لجمع ما بين عشرة و15 مليار دولار حين تهدأ التوترات السياسية وتصبح الأوضاع في السوق مواتية أكثر.


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