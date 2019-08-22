مال وأعمال

تحتاج التجارة الحرة إلى تغيير النقاش والحديث عنها، للتركيز على كيفية مساعدتها للعمال، إذ يتم تصويرها دائما من قبل خصومها على أنها مدمرة لفرص العمل، وليس أنها «سبب» رئيس للوظائف.

علاوة على ذلك، فإن الوظائف التي تضيفها التجارة تكون أفضل، لأنها تسمح للبلدان بالتخصص في الصناعات التي تتمتع فيها بميزة نسبياً، وتجعل العمال أكثر إنتاجية وبالتالي يحصلون على أجور أعلى.

ثالثا، من المهم للغاية تعزيز قدرات ونفوذ منظمة التجارة العالمية، فأحد أسباب إشعال واشنطن للحرب التجارية مع بكين، هو شعورها بأن المنظمة لا تقوم بالدور المنوط بها، ولعل ذلك ما دفع مجموعة العشرين للتأكيد على التزامها بإصلاح المنظمة.

الأمر الأخير والذي يبدو صعبا بعض الشيء، سيكون على العالم التكاتف من أجل سد فجوة الدخل، فأغلب من يعارضون التجارة الحرة، يفعلون ذلك لأنهم يعتقدونها أمرا سيئا لرفاهية الأسر، وأن المستفيد منها هم أرباب العمل والمديرون التنفيذيون، في حين يحصل العمال على الفتات.

