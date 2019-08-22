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حقق فيلم «خيال مآتة» للنجم أحمد حلمي 902 ألف و619 جنيهًا، في شباك التذاكر ليحتفظ حلمي بالمركز الثالث ليشهد الفيلم تراجعا كبيرا في إيراداته مقارنة بأيام عرضه الأولى.

وكان الفيلم تعرض للعديد من الأزمات أخيراً، بداية بتسريب نسخة مقرصنة من الفيلم بجودة عالية على مواقع الإنترنت، إلى أن قامت السيناريست نهال سماحة، باتهام الفنانة منى زكي، زوجة الفنان أحمد حلمي، بسرقة الفكرة الرئيسة للفيلم من سيناريو خاص بها عرضته عليها سابقًا.

فيلم «خيال مآتة» يشارك في بطولته بجانب أحمد حلمي كل من الفنانة منة شلبي، وبيومي فؤاد، وخالد الصاوي، ولطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

