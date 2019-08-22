إضاءات

تحت رعاية وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري افتتح أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبد الجليل الدورة الرابعة عشرة من مهرجان «صيفي - ثقافي».

أقيم حفل الافتتاح في مسرح عبدالحسين عبدالرضا بحضور قيادات المجلس الوطني ومحبي الموسيقى الغربية والشرقية، حيث قدم الفنان الشاب عازف البيانو فيصل البحيري أمسية موسيقية شبابية تضمنت معزوفات موسيقية عالمية تنوعت بين الكلاسيكية والحداثة مع تضمينها توزيعات شرقية بمصاحبة عود العازف العماني يوسف اللويهي وتشيللو محمد أبوعوف وكمان عبدالوهاب القطان.

وأكد ممثل راعي الحفل الأمين العام للمجلس الوطني كامل العبدالجليل دور المجلس في تقديم المتميزين والمبدعين من الفنانين والمثقفين للجمهور باعتباره واجبا وطنيا للنهوض بالنشاط الثقافي لكل أفراد المجتمع.

وأضاف: المهرجان في دورته الحالية يعد الأكبر من حيث عدد الأنشطة التي بلغت 48 نشاطًا بين محاضرات وأمسيات ومعارض وورش عمل لجميع المراحل العمرية.

وتابع العبد الجليل: راعينا في تنظيم البرنامج أن يكون معبرًا عن الثقافة والفنون في الكويت بشكل خاص كي يجتمع المحلي في مزيج منسق مع العربي والعالمي، مشيرًا إلى تعزيز الانفتاح الثقافي على دول العالم الشقيقة والصديقة وتعريف الجمهور في الكويت بمختلف الفنون والفرق والسعي للوعي بالتنوع الفكري والفني والثقافي.

وأشار إلى أن المهرجان في دورته الرابعة عشرة يسهم في إنعاش الساحة بمزيد من الفعاليات التي تأتي في سياقها الإبداعي ملبية رغبات الجمهور الذي يسعى إلى التثقيف معرفيًا، وإلى ما يبهجه من خلال الأمسيات الفنية والأدبية.

من جانبه أعرب الفنان فيصل البحيري عن سعادته لاختياره لتقديم افتتاحية المهرجان هذا العام واشار إلى أنه عمل مع أصدقائه الموسيقيين على اختيار مقطوعات مختلفة عربية وعالمية تناسب كل الأذواق وإعادة تشكيلها وتطعيمها بالآلات الموسيقية التي يملكونها ويجيدونها لتكون معزوفات فريدة من نوعها بأنغام جديدة كليا.

وشهد الحفل في البداية تكريم البحيري من قبل الأمين العام كامل العبد الجليل ود.عيسى الأنصاري الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة ورئيس المهرجان.

أما الحفل نفسه فتتضمن سبع معزوفات مميزة منها الثيمة الرئيسة لـ «العراب» و«الحديقة السرية» و«لعبة العروش». ورغم التركيز بشكل أساسعلى البيانو لكن كان للآلات الأخرى حضورها خصوصا التشيللو والعود، إضافة إلى إيقاعات حسين الخلف وبرهان الشطي.

وأعلن المجلس عن برنامج حفل للمهرجان على مدى أسبوعين، حيث يتضمن مجموعة من الأمسيات الأدبية والشعرية والفنية والمعارض التراثية ومعرضا للفن التشكيلي وآخر للتصوير الفوتوغرافي وعروضا مسرحية وسينمائية ومعرضا للكتاب.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري إن الفعاليات تقام على فترتين صباحية ومسائية ومن أبرزها ورشة عمل «الأبواب الكويتية القديمة» يقدمها أسامة الجاسم في متحف الكويت الوطني إلى جانب برنامج «أنا وأمي» وهو نشاط تعليمي يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال وكذلك برنامج قراء القصة باللغتين العربية والإنكليزية والذي يستمر أسبوعا في مركز الأمريكاني.

وهناك أيضًا ورش النسيج للناشئة لمدة أربعة أيام و ورشة تصميم الشخصيات الكرتونية للفنانة منى التميمي لمدة يومين، ومعرض تاريخ المسرح الكويتي في مسرح عبد الحسين يشهد مساء اليوم وغدًا عرض مسرحية «عودة ريا وسكينة» للفنانين داود حسين وإلهام الفضالة وهيا الشعيبي. أما مسرحية «التابعة» فتقدم يومي الأربعاء والخميس الموافقين 28 و29 الحالي على مسرح الشامية.

فيما يحتضن مركز بروميناد مساء الجمعة عرض الفيلم الإيطالي «سعيد مثل لازارو« إنتاح 2018 ، وفي الجمعة التالية فيلم «الجميع يعرف» لأصغر فرهادي.

أما معرض إصدارات المجلس فيقام تباعًا في مجمعات «ذا جيت مول» في العقيلة، ومركز بروميناد، لثلاثة أيام.

وبين الأنصاري أن هناك العديد من الفعاليات تقام في الفترة الصباحية منها ورشة حرف السدو لأربعة أيام وورشة «آثارنا في عيون الطفل» لثلاثة أيام ومعرض صور «جزيرة عكاز».

وعن الفترة المسائية أفاد الأنصاري بأنه ستقام ورشة تطبيقية باسم «ترجمة الاتفاقيات الدولية» من تقديم د.طارق فخرالدين وورشة أخرى بعنوان «كيفية الإعداد للبحث العلمي» تقدمها د.جميلة سيد علي وورشة «صناعة الأقنعة المسرحية» وورشة «القراءة السريعة» ويقدمها إيهاب عرابي، ودورة تشكيل العجائن للطفل بالتعاون مع وزارة التربية وورشة «تصوير الفيلم الوثائقي» في الفترة المسائية ويقدمها د.علي حسن لثلاثة أيام الى جانب افتتاح معرض «الفن التشكيلي الصيفي» والذي يستمر أسبوعا في قاعتي الفنون والعدواني.

وأشار الأنصاري إلى أن المهرجان سيشهد تنظيم أمسية قصصية عن الحكاية يشارك فيها كل من أحمد أبودياب (مصر) وخليل خميس (سلطنة عمان) والحميدي حمود (الكويت)، كما تقام في المكتبة الوطنية أمسية شعرية بمشاركة الشاعرة شميسة النعماني (سلطنة عمان)، محمد إبراهيم (السعودية) وعبدالله الفيلكاوي (الكويت). إضافة إلى ورشة «كتابة أدب الطفل» للكاتبة لطيفة البطي وورشة الكتابة الإبداعية في قصص الأطفال لمحمد شاكر جراغ، وورشة الكتابة الإبداعية لعمرو العزالي، وورشة «بلاستيك كولاج» للفنانة التشكيلية فاطمة دشتي.

وفي قاعة معجب دورسي تقدم المصورة بشاير القطان ورشة تصوير المنتجات لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب ورشة الفن التشكيلي للفنان جابر أحمد، وورشة تصوير البورتريه لصادق الموسوي.

ايضًا يشمل المهرجان مجموعة من المحاضرات منها «مساهمات عبدالعزيز حسين في تمكين المرأة» تلقيها نعيمة الشايجي في مركز عبدالعزيز حسين الثقافي، وكذلك محاضرة دور البناء الثقافي في مشروع كويت جديدى بالتعاون مع مركز مؤرخ وتقام في المكتبة الوطنية. إضافة إلى إقامة ملتقى «تاريخنا المشرق» بالتعاون مع مجموعة المثقفين.

أما أبرز العروض الموسيقية والغنائية، فيحتض مسرح عبد الحسين مساء السبت القادم حفل فرقة رباعي التشيللو، وتقدم فرقة ناصر بوعوض للفنون الشعبية عروضها في «الكويت ماجيك» مساء الاثنين القادم، بينما يحتضن مسرح عبد الحسين إحدى الفرقة اليونانية، وسيكون الجمهور على موعد مع الطرب العربي الأصيل وحفل فرقة «نايا» النسائية الأردنية، مساء الجمعة الموافق 30 الحالي، إضافة إلى حفل مجموعة عشاق الطرب التونسية، ثم مسك ختام المهرجان مع الفنانة الأردنية نداء شرارة.

