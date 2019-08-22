مال وأعمال

أظهرت احدث الدراسات الاقتصادية ان أرباح شركات قطاع العقارات المدرج بالبورصة تراجعت 40.8 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي.

وبحسب مسح أعده «مباشر» بلغت أرباح 34 شركة مدرجة بالقطاع خلال الفترة 14.345 مليون دينار (47.3 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 24.233 مليون دينار (79.9 مليون دولار) بالربع الثاني من 2018.

وعلى مستوى النتائج نصف السنوية، بلغت أرباح شركات القطاع 52.975 مليون دينار (174.7 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 61.409 مليون دينار (202.5 مليون دولار) للفترة ذاتها بالعام السابق، بتراجع نسبته 13.7 في المئة.

وشكلت أرباح القطاع 14.4 في المئة من إجمالي أرباح السوق الكويتي بالربع الثاني من 2019، والبالغة 543.251 مليون دينار، فيما استحوذ القطاع على 4.7 في المئة من إجمالي أرباح السوق بالنصف الأول والبالغة 1121.705 مليون دينار.

«المباني» تتصدر

وتصدرت «المباني» أكبر الأرباح بالقطاع على المستويين الفصلي والنصف سنوي، حيث بلغت أرباحها بالربع الثاني 14.05 مليون دينار بنمو نسبته 11.5 في المئة، كما ارتفعت أرباحها بالنصف الأول من 2019 بنسبة 12.3 في المئة إلى 27.8 مليون دينار.

وحققت «الأرجان» أقل الأرباح بالقطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي 21 23 ألف دينار، بينما سجلت «الكويتية العقارية» أقل الأرباح خلال النصف الأول من العام بنحو 29 ألف دينار. أما شركة «أبيار» فكانت صاحبة أكبر الخسائر على المستويين الفصلي والنصف سنوي، حيث تكبدت خسائر بقيمة 19.67 مليون دينار في الربع الثاني من 2019، وبلغت خسائرها خلال النصف الأول من العام نحو 19.81 مليون دينار.

وسجلت «مشاعر» أعلى معدل نمو في النتائج داخل القطاع خلال الربع الثاني من 2019 والنصف الأول من العام، بنسب بلغت 911.6 في المئة و791.9 في المئة على الترتيب.

ووضعت الخسائر الكبيرة التي تكبدتها «أبيار» الشركة في صدارة أعلى معدلات التراجع في النتائج داخل القطاع العقاري خلال فترتي الربع الثاني والنصف الأول من 2019.

تحسن بالنصف الثاني

وحول أداء القطاع العقاري وشركاته المدرجة ببورصة الكويت، قال المُحلل المالي للأسواق محمد صديقي إن العقارات في الكويت تشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الخمس سنوات الأخيرة، إلا أن الاضطرابات الأخيرة في المنطقة أثرت نوعاً ما على نشاط السوق العقاري ونتائج الشركات بالتبعية.

وأوضح أن حركة بيع وشراء العقارات مرتبطة كذلك بمؤشرات اقتصادية أخرى منها أسعار النفط والمعادن وكذلك سوق العملات، ولكل مؤشر منها تأثير مُختلف على مستوى نشاط القطاع.

وأشار إلى أن تباين نتائج القطاع العقاري ما بين الربعين الأول والثاني من العام الجاري يُفسر حالة الخوف والحذر الشديد من قبل المستثمرين والمتداولين في البورصة أو خارجها، حيث جاءت نتائج الربع الأول إيجابية بدعم وجود مُحفزات استثمارية وأخبار إيجابية وصفقات متنوعة، بينما كان المردود سلبياً في الربع الثاني نظراً للاضطرابات المُحيطة بالمنطقة وهو ما انعكس على نتائج النصف في المُجمل.

ورأى أن التحول الرئيس في نتائج القطاع - سواء على المستوى الفصلي أو النصف سنوي - يعود بشكل رئيس للنتائج السلبية لشركة «أبيار» التي تحولت إلى الخسارة في الربع الثاني وتفاقمت خسائرها نصف السنوية بما تتجاوز نسبته 31340 في المئة، وهي نسبة غير طبيعية.

وأضاف أنه إذا تم استبعاد نتائج «أبيار» من القطاع العقاري خلال الربع الثاني والنصف الأول من 2019 سنجد أن الدفة ستتحول إلى اللون الأخضر، لترتفع الأرباح الفصلية لشركات القطاع بنحو 41 في المئة، ونحو 18 في المئة خلال النصف الأول من العام.

وتوقع أن تتحسن أوضاع القطاع العقاري في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، خاصة مع عودة التداول بقوة على أسهم العقارات بالبورصة الكويتية وارتفاع الأسعار في بعض المناطق السكنية، وزيادة الإقبال على العقار الاستثماري؛ وهو ما سينعكس في المجمل على نتائج الشركات خلال الفترة المتبقية من العام.

