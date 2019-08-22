مال وأعمال

عدل بنك «باركليز» توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي وقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة.

وقال المصرف البريطاني في مذكرة إنه يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 3 مرات في العام الحالي بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة، بحسب وكالة «بلومبرغ». وأضاف «باركليز» أن رفع تقديراته لما يتعلق بخفض معدل الفائدة الفيدرالية يعود إلى الجوانب الهبوطية الناجمة عن تباطؤ النمو العالمي وقوة العملة الأميركية.

وأشار التقرير إلى أنه وفقاً لذلك فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة في اجتماعات سبتمبر، وأكتوبر، وديسمبر.

ويتوقع «باركليز» أن يحقق الاقتصاد الأميركي نمواً عند 2 في المئة في العام المقبل.

وخفض التقرير توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في عام 2020 إلى 0.6 في المئة، مقابل التقديرات السابقة عند 1 في المئة.

وصرح ميشيل جابن المحلل في «باركليز» بأنه منذ اجتماع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في الشهر الماضي ارتفعت حالة عدم اليقين وضعف الطلب الخارجي وزادت مخاوف السياسة التجارية.

