مال وأعمال

قال كريستوفر دمبيك، أخصائي اقتصادي، ساكسو بنك ان أحدث الأرقام الصادرة عن الحكومة اليابانية أظهرت تركيز المستثمرين اليابانيين بقوّة على شراء سندات الديون الإيطالية خلال شهر يونيو الماضي. حيث ركز المستثمرون على إضافة المزيد من هذه السندات إلى محافظهم بواقع 327 مليار ين ياباني (حوالي 2.6 مليار يورو)، وهو ما يمثل أكبر زيادةٍ شهرية صافية منذ بدء برنامج الشراء قبل 5 سنوات.

وتحافظ سوق السندات الإيطالية على جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين عموماً، خاصة وأن مخاطر خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي لاتزال منخفضةً للغاية. واستناداً إلى نتائج مسح «سينتكس» لشهر يوليو والذي يشمل 1000 مستثمر، فإن 4 في المئة فقط من المستثمرين من الشركات و 9 في المئة من مستثمري القطاع الخاص يعتقدون بوجود خطرٍ حقيقي لخروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي في غضون عامٍ واحد؛ ولكن المُعطيات تؤكد أن احتمال الانسحاب قريب من مستوى الصفر تقريباً. وإلى جانب التوقعات بتطبيق البنك المركزي الأوروبي لمزيدٍ من إجراءات التحفيز بحلول سبتمبر المُقبل، سيكون من غير المستغرب أبداً تراجع فروق العوائد بين السندات الإيطاليّة الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 200 نقطة أساس.

علاوةً على ذلك، فإن السعي للبحث عن العوائد في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة إلى جانب حركة التناوب من السندات الألمانية قد قدّم منافع إيجابية لإيطاليا. وبخلاف العديد من الدول الأوروبية الأخرى التي يكون فيها منحنى العائد سلبياً لأجل 30 عاماً (مثل ألمانيا) أو 50 عاماً (مثل سويسرا)، يبدو الأمر مختلفاً مع إيطاليا التي سيبقى منحنى العوائد فيها سلبياً لمدة عامٍ واحد بحسب التوقعات. ويستقر العائد لأجل سنتين عند نسبة 0.15%، بينما يستقر العائد لأجل 10 سنوات عند مستوى 1.45 في المئة.

وتعتزم الحكومة اليابانية بدء الجولة التالية لعمليات شراء سندات الديون الإيطالية في يوم 9 سبتمبر. ونتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة تراجع بعض التدفقات الإيجابية المُسجّلة خلال شهر يونيو، نتيجة التوترات السياسية داخل الائتلاف الحاكم في إيطاليا وانعدام اليقين بشأن الميزانية الحكوميّة.

