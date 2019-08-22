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مال وأعمال

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28.5 مليار دولار مكاسب الصندوق السيادي النرويجي


حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي مكاسب بلغت 28.5 مليار دولار في الربع الثاني، وذلك قبل الاضطرابات في السوق التي أدت إلى انخفاض الأسهم خلال الشهر الماضي. 
وخلال الربع الثاني، بلغ عائد الصندوق السيادي 3% أو 256 مليار كرونة (28.5 مليار دولار)، مع ارتفاع الأسهم 3 في المئة والسندات 3.1 في المئة والعقارات 0.8 في المئة. 
وبلغت حيازة الصندوق من الأسهم 69.3 في المئة، ومن السندات 28.0 في المئة، والعقارات 2.7 في المئة، وأوضح الصندوق أن لديه أكثر من 600 مليار كرونة ( 67 مليار دولار) من السندات سالبة العائد، أو حوالي ربع محفظته من أدوات الدخل الثابت.


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