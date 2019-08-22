مال وأعمال

لندن - «رويترز»: يواجه اليورو صعوبات للارتفاع مقابل الدولار القوي وقبعت العملة الموحدة قرب 1.11 دولار، مع هدوء يسود أسواق الصرف الأجنبي قبيل اجتماع مهم لمصرفيين من بنوك مركزية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وبينما تسارع الأسواق لوضع إقدام بنوك مركزية في الولايات المتحدة وأوروبا على تيسير كبير في الحسبان، فإن التوقعات المستقبلية لليورو مقابل الدولار ستعتمد بشكل كبير على ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون إجراءات ترقى لمستوى توقعات التيسير النقدي. وسيجتمع مسؤولون من بنوك مركزية كبرى في جاكسون هول في وايومنج يوم الجمعة مع تركز الاهتمام على كلمة مرتقبة سيلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وفي أحدث تعاملات، تراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1092 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.1 في المئة إلى 98.265.

