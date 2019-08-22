مال وأعمال

شريف يسري مساعد مدير المكاتب الامامية في فندق سفير الدقي يعد خير سفير فوق العادة وكوجهة مشرفة المجموعة فنادق سفير «الكويتية» بتعاملة الراقي وحسن استضافة فسجل اسمه في سجل التميز . يسري أبدع في عمله فنجح في فك الشفرة السحرية مع العملاء ونزلاء وضيوف الفندق خاصة السياح الكويتيون في القاهرة ليكون عنوانا مميزا لفندق سفير الدقي لتوفير كل ما يحتاجون اليه مستفيدا من خبراته المتراكمة والأداء الحسن واللباقة والكفاءة والالتزام والإخلاص وتأدية عمله على الوجه الأكمل لتقديم افضل خدمة للنزلاء عبر الاهتمام بالتفاصيل التي تعطي اريحية لهم لقضاء افضل الاوقات في الفندق .

يعد يسري مثلا ونموذجا على اتقان أداء العمل بكل همة واقتدار ليكون مثلا للموظف الناجح الذي يتخذ من ابتسامته سلاحا لمعالجة كل اشكاليات العمل اليومية فهو يعمل على مدار الساعة لحل اي مشكلة في اي اتجاه امام السياح الكويتيين في بلدهم الثاني مصر ، بالاضافة الى سعية الدؤوب الى لتوفير كل ما يحتاجه نزلاء الفندق على مدار الساعو الامر الذي ساهم في توفير اجواء مناسبة لقضاء اجازة سعيدة لضيوف الفندق .

أثبت شريف يسري أنه رجل سياحة من طراز رفيع يتمتع بخبرة تسويقية جعلته يحظى بإحترام النزلاء وضيوف الفندق على مدار سنوات فهو رجل أدمن النجاح وقهر الصعاب فالنجاح ليس وصفة مجانية جاهزة ولا يوجد كتاب لتعليم أسس ومهارات النجاح من غير معلم ولذلك يمكن القول ان يسري تحديداً يمثل حالة خاصة في النجاح بتعاملة الراقي وحسن الضيافة. ويدرك يسري جيداً أن استمرار نجاحه ليس محكوماً بمنطق أحادي وشرط جامد فهذا قد يصيبه بالتكاسل والجمود فالخبرة تتدخل والثقافة أيضا والمعلومات وهذه إحدى أبرز العوامل لاستمرارية نجاحاته المتتالية وصعوده المستمر، ولذا يؤمن يسري بأهمية وجدوى التطوير، ليس على مستوى الذات فحسب وإنما على مستوى العمل أيضاً . ويعد فندق سفير الدقي نموذجا و خير عنوان للتميز للاستثمارات الكويتية الناجحة في مصر والدول العربية حيث يعد من الفنادق الأولى في المنطقة التي حملت وأسهمت في انتشار العلامة التجارية «سفير» الكويتية مجسدا التعاون العربي المشترك باعتباره استثمارا كويتيا على أرض مصرية يدار بسواعد مصرية وكويتية. وفندق سفير الدقي منشأ وفقاً لبروتوكول تعاون بين الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للاستثمار والحكومة المصرية تحول منذ الانتهاء من عمليات تجديده واحلاله الى قبلة للكثير من السياح في مصر، لاسيما السياح العرب، خلال الفترة الأخيرة، حيث يعد ملتقى لهم خاصة ان شركة سفير الدولية تعمل على قدما وساق على تحسين جودة خدماتها ورفع كفاءة العنصر البشري واستخدام أحدث التقنيات لمواكبة تطلعات عملائها.

