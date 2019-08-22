مال وأعمال

صلالة - «كونا»: انطلقت امس اعمال مؤتمر التحكيم التجاري الخليجي في نسخته الـ 24 تحت شعار «التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون» الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة (ظفار). وألقى رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة (ظفار) م. حسين بن حثيث البطحري كلمة اكد فيها اهمية التحكيم التجاري وأثره على قطاع الاستثمار.

وقال ان المؤتمر الذي يستمر يومين سيناقش محاور عدة هدفها دراسة وتسليط الضوء على الحماية القانونية التي تنظم الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى التطرق لموضوع التحكيم في مجال الاستثمار الأجنبي.

من جانبه قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد النجم في كلمة مماثلة ان ظهور التحكيم التعاهدي بين المستثمر والدولة يهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمار من أجل إمكانية التحكيم بين مستثمري الدول المتعاقدة والدول المستضيفة في العديد من الاتفاقيات الدولية. ويهدف المؤتمر إلى تدريب وتأهيل المحكمين المؤهلين ونشر ثقافة التحكيم التجاري بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة 120 من المختصين والمستشارين والخبراء القانونيين والمحامين في مجال التحكيم التجاري بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي. وسيناقش المؤتمر في يومه الأول عدة محاور في مجالات التحكيم التجاري من بينها تحديات التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار إلى جانب تأثير قواعد التحكيم في المنازعات على التشريعات الوطنية واستعراض الأوامر الوقتية والتدابير التحفظية في التحكيم التجاري.

كما سيناقش المؤتمر مسؤولية القضاء الوطني في تعزيز فاعلية التحكيم في منازعات الاستثمار إلى جانب كيفية تسوية النزاعات في اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلام.

