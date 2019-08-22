مال وأعمال

أظهرت بيانات مالية تراجع تحويلات الوافدين في الكويت ودول الخليج بسبب تغييرات في وضع العمالة ببعض الدول، ومنها تعديلات التركيبة السكانية التي ينادي بها متخصصون وتسببت في تقليص عدد كبير من العمالة.

وأوضحت التقارير تراجع تحويلات العمالة الوافدة في الكويت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% تقريباً بالغة 3.1 مليارات دولار مقابل 3.39 ملياراً للفترة المماثلة في 2018.

كما تراجعت غالبية تحويلات العاملين في كل دول الخليج باستثناء قطر.

وتأتي تلك التراجعات في تحويلات الوافدين على وقع عدة عوامل أبرزها:

1- سعي جهات تشريعية الى فرض رسوم على تحويلات العاملين الى الخارج.

2- عدة قرارات تخص الوافدين على هامش أزمة التركيبة السكانية بتخصيص نسبة لكل جنسية أجنبية لا تتجاوز 10 في المئة من اجمالي العمالة للبلاد، وفرض التأمين الصحي على الأجانب، ورسوم مقابل الخدمات الصحية.

وقد تراجعت تحويلات العاملين الوافدين في دول الخليج عموماً الى الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.97 في المئة على أساس سنوي، حيث سجلت تحويلات العاملين بتلك الدول الى الخارج في الثلاثة الأشهر الأولى من 2019 نحو 24.71 مليار دولار، مقارنة بـ27.44 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2018.

وقالت تقارير: تأتي تلك التراجعات على وقع الدعوات المتلاحقة بتقليص أعداد الوافدين وتوطين الوظائف رغبة في ايجاد فرص عمل لأبناء البلاد التي يعمل بها الوافدون، وهو ما يجعل حلم السفر الى دول مجلس التعاون الخليجي حيث رغد العيش وتكوين المستقبل المؤمن مادياً يتلاشى رويدا رويدا، مع اتجاه الحكومات الخليجية لكبح جموح العمالة الوافدة عبر توطين الوظائف وفرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين.

وقد تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالتحويلات المالية، اذ تعد مصدراً هاماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأميركية، لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات، وفقاً للبنك الدولي.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية كشفت أن تأميم سوق العمل في مجلس التعاون الخليجي، قد يحافظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير مزيد من فرص العمل للسكان، ولكنه يرفع تكاليف العمالة، ويعيق التنوع.

وتابعت الوكالة: أن الحرص على استيعاب أكبر عدد من العمالة الوطنية في المؤسسات الحكومية سيزيد من بند الأجور والرواتب، كما سيقلل من المرونة المالية في بعض الحالات، وقد يؤدي الحظر الى نقص في الأيدي العاملة.

قطر تخالف

وقد غردت قطر غردت وحدها خارج السرب اذ ارتفعت تحويلات العاملين بها للخارج في الثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي 3.96 في المئة سنوياً، بسبب حاجة تلك الدولة الخليجية الى العمالة الأجنبية للمساعدة في مشروعات استضافة كأس العام لكرة القدم 2022، وفي المقابل تراجعت في 4 دول خليجية، على رأسها البحرين بـ24.32 في المئة، ثم الامارات بـ11.73 في المئة، وتليهما السعودية 11.54 في المئة، وأخيراً الكويت بـ7.67 في المئة.

وبحسب البنك الدولي تأتي الهند في المرتبة الأولى باستقبال تحويلات العمالة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتتبعها كل من باكستان، وجمهورية مصر العربية، وبنغلاديش، والفلبين، ونيبال، كما توجد في القائمة الأردن، ولبنان، وسوريا، واليمن.

ويضغط على التحويلات المالية للعمالة الوافدة في الخليج عوامل عدة أبرزها سعي تلك الدول الى تعديل التركيبة السكانية

التي يصل الوافدون فيها لنحو نصف السكان.

ومن أبرز المعوقات على التحويلات المالية تطبيق قرار مجلس الوزراء في السعودية بتحصيل مقابل مالي عن كل مرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، بشكل سنوي تدريجي.

