مال وأعمال

تراجعت البورصة، أمس، بشكل جماعي في ختام تعاملاتها، حيث هبط المؤشر العام 0.43 في المئة، وانخفض المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.27 في المئة و0.48 في المئة على الترتيب.

وارتفعت السيولة بنحو طفيفة الى 21.85 مليون دينار مقابل 21.78 مليون دينار بالأمس، بينما تراجعات أحجام التداول 26.3 في المئة الى 118.89 مليون سهم مقابل 161.37 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات تراجعاً يتصدرها السلع الاستهلاكية بانخفاض نسبته 4.76 في المئة، فيما تصدر المواد الأساسية الارتفاعات بنمو معدله 0.42 في المئة. وجاء سهم «منازل» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بالبورصة بانخفاض قدره 13.33 في المئة، بينما تصدر سهم «اعمار» القائمة الخضراء مرتفعاً بنسبة 10 في المئة.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.48 مليون دينار متراجعاً 0.91 في المئة، فيما تصدر سهم «أبيار» نشاط الكميات بتداول 13.69 مليون سهم مرتفعاً 1.43 في المئة.

وشهد السوق الأول شهد التراجع الأكبر نتيجة هبوط 14 سهماً من أصل 19 مُدرجاً بالمؤشر، حيث أثرت الأسهم القيادية بشكل واضح في حركة المؤشر والبورصة ككل.

وعلى الرغم من هبوط مؤشر السوق الرئيس اليوم الا أنه ما زال هناك فرصة للارتداد صعوداً اذا ما نجح في الحفاظ على الاغلاق أعلى مستوى 4800 نقطة، لكن استمرار الهبوط لخامس جلسة على التوالي يُهدد هذا الاحتمال.

