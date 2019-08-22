مال وأعمال

تحدى المؤسس والمدير التنفيذي لشركة هواوي الصينية رين تشنغ، الرئيس الأميركي دونالد ترامب واداراته، وقال ان شركة التكنولوجيا العملاقة لن تتنازل عن شيء حتى ولو كان الثمن سيؤثر على ابنته التي تقبع قيد الاقامة الجبرية في كندا في تهم جنائية وجهتها لها محكمة أميركية.

وأوضح أن هواوي تواجه «أزمة حياة أو موت» في ظل الضغط المستمر من الحكومة الأميركية، وذلك في مذكرة لموظفي قسم الشبكات لدى الشركة اطلعت عليها شبكة «سي ان بي سي». ووصف رين، المعروف باستخدام اللغة العسكرية في تواصله مع الموظفين، الوضع الحالي للشركة بالصراع.

وأضاف: «الآن الشركة تواجه أزمة حياة أو موت، فان أهم أولوياتنا هو تشجيع كل طاقم العمل على تقديم مساهمات، والثاني هو اختيار المواهب وتعزيزها، لاضافة دم جديد لنظامنا»، وأشار الى أنه «سيكون هناك دم جديد بالشركة خلال ثلاث الى خمس سنوات».

اضافة الى ذلك، حدد رين خططًا لتقديم المزيد من الكفاءات للشركة، وشمل ذلك تبسيط هيكل التقارير، وخفض عدد الموظفين الفائض، وتصفية الوظائف المتكررة ونقل المديرين الى وظائف أخرى كما هو مطلوب.

وعلى مستوى المواجهة مع ادارة ترامب، قال انه لا يتوقع الغاء القيود الأميركية الخاصة بالتصدير بسبب الأجواء السياسية في واشنطن، الا أنه أعرب عن ثقته في أن الشركة ستزدهر لأنها تطور تقنياتها بنفسها.

وأكد تشنغ في تصريحات خاصة لوكالة «أسوشييتدبرس»، أنه لا يرغب في الغاء العقوبات الأميركية اذا كان ذلك يتطلب تنازلات صينية في حرب الرسوم الجمركية، حتى ان كان ذلك يعني مواجهة ابنته لصراع قانوني أطول أمدا، حيث تقبع تحت الاقامة الجبرية في كندا لتهم وجهتها لها محكمة أميركية.

وتوقع رين تشنغ استمرار القيود الأميركية على مبيعات التكنولوجيا برغم اعلان وزارة التجارة الأميركية، أول من امس الاثنين، تمديد المهلة 90 يوما أخرى، مضيفا أنه لا أحد في واشنطن سيخاطر بالوقوف في صف شركته.

ووضعت وزارة التجارة الأميركية شركة هواوي على قائمة سوداء في شهر مايو الماضي، بعدما أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية بسبب تهديدات التكنولوجيا الأميركية. وتمنع القائمة السوداء الشركات الأميركية من بيع أو نقل التكنولوجيا الى هواوي ما لم يتم منحها ترخيصا خاصا.

من جانبها، نددت شركة «هواوي» بقرار واشنطن وقف تنفيذ الحظر المفروض على تعامل الشركات الأميركية معها، وقالت ان الخطوة لا تغير حقيقة تعرّضها لـ«معاملة جائرة».

وأكدت هواوي، في بيان أمس الثلاثاء، وفقا لوكالة «فرانس برس»، أنه «من الواضح أن هذا القرار المتّخذ في هذا التوقيت بالذات مسيّس ولا علاقة له بالأمن القومي الأميركي»، مضيفة أن الاجراءات الأميركية «تنتهك المبادئ الأساسية للمنافسة في السوق الحرة».

وتابع البيان أن الاجراءات «لا تصب في مصلحة أي طرف، بما في ذلك الشركات الأميركية»، وأضاف أن محاولات خنق هواوي «لن تساعد الولايات المتحدة في تحقيق الريادة في المجال التكنولوجي».

